Apple lanciert eine neue Webseite mit dem Titel „Reasons to Upgrade“, um Nutzer von den Vorteilen eines regelmäßigen Wechsels zu neueren iPhone-Modellen zu überzeugen. Die Initiative spricht zunächst nur den US-Markt an, sollte aber auch bald in anderen Ländern an den Start gehen. Im Zentrum stehen die Leistungsverbesserungen bei Kamera und Prozessor, die deutlich machen, warum ein Upgrade für Nutzer lohnenswert sein kann.

Technologische Sprünge als Argument

Die neue Kampagne von Apple zielt darauf ab, den Nutzern aufzuzeigen, wie signifikant die technologischen Fortschritte innerhalb weniger Generationen sein können. Indem die Eigenschaften der iPhone 11 und iPhone 12 Modelle mit denen der aktuellen iPhone 15 Varianten verglichen werden, verdeutlicht Apple die Leistungssprünge, die in relativ kurzer Zeit erzielt wurden. Besonders die Verbesserungen in den Bereichen Kamera und Prozessorleistung stehen im Fokus. Die Kamera des iPhone 15 etwa kann viermal mehr Pixel einfangen als das iPhone 12, was nur drei Jahre zuvor auf den Markt kam. Zudem bietet die aktuelle Generation mitunter erweiterte Optionen für Foto- und Videoaufnahmen, ein Teleobjektiv und die Möglichkeit, dank erhöhter Speicherkapazität doppelt so viele Fotos zu speichern.

Neben den Kamerafunktionen werden auch die gesteigerte Prozessorleistung, verbesserte Akku-Laufzeit, 5G-Kompatibilität und die Neugestaltung der Notch zur Dynamic Island als Gründe für ein Upgrade genannt. Ein Highlight der aktuellen Generation ist der A17 Pro Chip des iPhone 15 Pro. Der Chip verfügt über eine neue GPU, die unter anderem ein hardwarebeschleunigtes Raytracing bietet. Dabei ist die GPU so leistungsfähig, dass große Konsolen-Spiele wie Assassin’s Creed Mirage oder Resident Evil Village auf dem iPhone nativ berechnet werden können. An die Qualität kamen die Vorgänger nicht heran.

Verkaufsstrategie hinter der Technik

Apples Bemühungen, die Verkaufszahlen der neuesten iPhone-Modelle anzukurbeln, werden durch die neue Vergleichswebseite unterstrichen. Während ein Modellvergleich auf der Apple-Webseite nicht neu ist, so fällt doch auf, dass das Unternehmen mit der „Reasons to Upgrade“-Kampagne eine offensivere Werbestrategie verfolgt. Darüber hinaus wird den Kunden nahegelegt, ihre neuen Geräte direkt bei Apple zu erwerben. Obwohl dies für manche Käufer von Vorteil sein kann, zeigen Erfahrungen, dass die iPhones bei offiziellen Handelspartnern oft zu niedrigeren Preisen angeboten werden.

Apples Ansatz, durch direkte Gegenüberstellung und Hervorhebung technischer Fortschritte zum Neukauf zu motivieren, zeigt eine klare Strategie zur Steigerung der Upgrade-Rate. So halten iPhone-Nutzer immer länger an ihren Geräten fest, was für die Qualität spricht, aber Apple natürlich weniger gerne sieht. Laut Statista beträgt der durchschnittliche Austauschzyklus von Mobiltelefonen im Allgemeinen in den USA derzeit 2 Jahre und 7 Monate, wobei erwartet wird, dass diese Zahl bis 2026 auf 3 Jahre ansteigt.

