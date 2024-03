In den letzten Tagen befand sich Apple CEO Tim Cook auf Geschäftsreise in China. In Fernost hat sich Cook unter anderem mit Store Mitarbeitern, Zulieferern und Entwicklern getroffen. Zudem war er bei der Eröffnung des neuen Apple Stores in Shanghai „Apple Jing´an“ vor Ort. Als Gesprächspartner beim China Development Forum 2024 äußerte sich der Apple Chef zu verschiedenen Themen, unter anderem zum Recycling.

Apple setzt beim Recycling auf künstliche Intelligenz

Apple CEO Tim Cook hat während seiner China-Reise nicht nur bestätigt, dass Apple Vision Pro in diesem Jahr in China starten wird, er ging auch auf verschiedene Umweltthemen ein.

Beim China Development Forum 2024 bestätigte Cook unter anderem, dass sein Unternehmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen auf künstliche Intelligenz setzt. Apples Ziel ist es nach wie vor bis zum Jahr 2030 über alle Produkte und alle Zulieferer hinweg CO2-neutral zu sein. So kommt KI unter anderem bei der Rückgewinnung und Wiederverwertung von Materialen – spricht Recycling – zum Einsatz.

Cook betonte in diesem Zusammenhang, dass Apple bei der Nutzung und Entwicklung von KI keineswegs hinter der Branche zurück hinkt, sondern diese zum eigenen Vorteil bereits tief im Unternehmen verankert ist. Er gab zu Protokoll

„Ohne KI wären wir nicht in der Lage, die Menge an Material, die wir heute für das Recycling verwenden, zurückzugewinnen. Ich meine, es ist bereits von grundlegender Bedeutung für unsere [Geschäfts-]Kalkulation. Und ich denke, KI bietet enorme Möglichkeiten für jedes Unternehmen, das CO2-neutral sein oder seine Emissionen erheblich senken möchte.“

Aller Voraussicht nach wird Apple auch in diesem Jahr wieder Anfang seine weltweite Entwicklerkonferenz veranstalten. Dabei werde wir einen ersten Ausblick auf iOS 18 und Co. erhalten. Es heißt, dass ein besonderes Fokus auf künstlicher Intelligenz liegen wird und Anwender an allen Ecken und Kanten spüren werden, wie intensiv Apple an dem Thema arbeitet. Den nächste Schritt dürften wir dann mit dem iPhone 16 Pro und einem auf KI-ausgerichteten A18 Pro erleben.

