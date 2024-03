Vor wenigen Tagen hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple zeitnah einen neuen Store in Shanghai eröffnen wird. Am heutigen Tag ist es soweit und Apple Jing’an öffnet erstmals seine Pforten und begrüßte erste Kunden.

Grand Opening: Apple Jing’an

Am heutigen Tag feiert Apple die große Neueröffnung von Apple Jing’an. Dabei handelt es sich um den 8. Apple Retail Store in Schanghai und den 57. Store auf dem chinesischen Festland.

Apple Jing’an liegt in der Nähe des Jing’an-Tempels und des Jing’an-Parks in Shanghai. Der Store ist von einem Außenplatz umgeben, der der Gemeinde einen Treffpunkt für besondere Veranstaltungen bietet und gleichzeitig ein einzigartiges Einkaufsziel darstellt, an dem Kunden das beispiellose Produkt- und Dienstleistungsangebot von Apple entdecken und kaufen können.

„Wir freuen uns, Apple Jing’an zu eröffnen – ein Store, der Tradition und Moderne nahtlos verbindet und dieses historische Viertel in Shanghai perfekt ergänzt“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail bei Apple. „Von unserer phänomenalen iPhone-Reihe bis hin zum neuen 13- und 15-Zoll MacBook Air vereint Apple Jing’an alle unsere Produkte und Dienstleistungen mit einem großartigen Team, um unseren Kunden ein wahrhaft magisches Einkaufserlebnis zu bieten.“

Apple schreibt

Wenn man sich dem Geschäft durch einen Ahornhain nähert, der den oberen Platz säumt, bietet sich den Besuchern ein atemberaubender Blick auf den Tempel. Wenn Kunden die Treppe hinuntersteigen, kommen sie an terrassenförmig angelegten, doppelt gekrümmten Wänden vorbei, die sich kreisförmig nach vorne erstrecken und Amphitheatersitze bilden, in denen „Today at Apple“-Sitzungen stattfinden, die speziell für Apple Jing’an erstellt wurden, um die Community und ihre Schöpfer zu feiern.

Apple setzt bei seinem neuen Store auf ein Mitarbeiter-Team von 150 Personen, um Kunden beim Kauf neuer Produkte zu beraten, personalisierte Einrichtung und Support anzubieten, sowie über Apple Trade-In und Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren.

