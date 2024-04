Seit der Markteinführung von Apple Vision Pro hat der Hersteller aus Cupertino immer mal wieder um ein kurzes Kunden-Feedback zu seinem Headset gebeten. In den letzten Tagen wurde das Ganze deutlich ausgeweitet, indem Apple einen umfangreichen Fragenkatalog an Besitzer einer Vision Pro geschickt hat.

Apple bittet Kunden um Feedback zu Vision Pro

Bei Apple Vision Pro handelt es sich um ein völlig neues Produkt, welches im Februar dieses Jahres in den USA in den Handel gelangt ist. Bei der ersten Generation eines neuen Produkts ist ein Hersteller immer besonders an einer Rückmeldung interessiert. Auch Apple hat zum Marktstart mit Vision sicherlich kein perfektes Produkt auf den markt gebracht und es wird bestimmt noch eins, zwei Generation benötigen, bis Vision Pro massentauglicher wird.

Um die Zufriedenheit mit Vision Pro abzuklopfen hat der Hersteller nun einen Fragenkatalog an Kunden verschickt, um die bevorzugten Funktionen, dem Verwendungszweck, die Häufigkeit der Verwendung, die Dauer der Nutzungssitzungen, die Umgebung der Verwendung und mehr abzufragen. Darüberhinaus fragt Apple auch nach dem Gastmodus und wer Vision Pro sonst noch nutzt, so Macrumors.

Unter anderem hat Apple folgende Fragen an Kunden gerichtet:

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrem Vision Pro?

Welche Funktion oder welcher Aspekt von Apple Vision Pro gefällt Ihnen bisher am besten?

Wie oft verwenden Sie Ihr Apple Vision Pro?

Wie lange tragen Sie Ihr Apple Vision Pro normalerweise, bevor Sie das Produkt absetzen?

Wer nutzt Ihre Vision Pro noch?

Wussten Sie vor der Teilnahme an der Umfrage, dass Sie anderen die Nutzung Ihres Apple Vision Pro mit der Gastbenutzerfunktion ermöglichen können?

Welche dieser Aktivitäten führen Sie regelmäßig auf Ihrem Vision Pro aus? (Beigefügt ist eine Liste mit verschiedenen Optionen))

Welche Arten von Videoinhalten interessieren Sie am meisten auf Apple Vision Pro?

Wie oft tauchen Sie bei der Verwendung von Apple Vision Pro in eine Umgebung ein?

Wie oft betreiben Sie Multitasking, wenn Sie Apps auf Apple Vision Pro verwenden?

Haben Sie Ihre Persona für die Verwendung in FaceTime eingerichtet?

Wie zufrieden sind Sie mit dem Aussehen Ihrer Persona auf Apple Vision Pro?

Wo wird Ihr Apple Vision Pro am häufigsten verwendet?

Welches dieser Zubehörteile verwenden Sie mit Ihrem Apple Vision Pro? (Beigefügt ist eine Liste, die Mäuse, Hüllen, AirPods Pro und mehr enthält).

Welches Kopfband verwenden Sie am häufigsten mit Ihrer Apple Vision Pro?

Wie oft verwenden Sie Ihr Apple Vision Pro, während der Akku an eine Stromquelle angeschlossen ist?

Die Umfrage ist durchaus ausführlich und geht auch auf die anderen Geräte ein, die der Befragte besitzt.

Das anfängliche Interesse an Vision Pro ist in den USA zuletzt abgeebbt. Es heißt, dass Apple seine prognostizierten Verkaufszahlen nach unten angepasst hat. Noch steht der internationale Verkaufsstart aus. Gut möglich, dass Apple diesen zur WWDC Anfang Juni bekannt gibt. Bis dahin gilt es weiterhin Rückmeldungen zu Vision Pro einzuholen und das Produkt weiter zu verbessern.

