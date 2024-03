Apple CEO Tim Cook befindet sich dieser Tage in China (wir berichteten). Während seiner Geschäftsreise hat er noch einmal bestätigt, dass Apple Vision Pro in diesem Jahr in China erhältlich sein wird.

Tim Cook bestätigt: Apple Vision Pro startet dieses Jahr in China

Anfang Februar feierte Vision Pro in den USA ihren Verkaufsstart. Auf den internationalen Verkaufsstart warten wir nach wie vor. Gerüchten zufolge könnte dieser vor der Apple Worldwide Developers Conference im Juni erfolge, offiziell bestätigt ist dies allerdings nicht.

Bei einer Frage- / Antwort-Runde beim China Development Forum in Peking bestätigte Cook, dass Apples räumlicher Computer Laufe dieses Jahres in China auf den Markt kommen wird. Darüberhinaus betonte Cook, dass sein Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in China weiter erhöhen werde, so Reuters.

Wenn wir uns richtig erinnern, ist diese Aussage von Cook die erste konkrete Aussage für ein bestimmtes Land im Hinblick auf den Vision Pro Verkaufsstart. Bis dato gab der Hersteller aus Cupertino lediglich zu verstehen, dass im Laufe dieses Jahres der internationale Verkaufsstart des Apple Headsets erfolgen wird. Analyst Ming Chi Kuo ist davon überzeugt, dass Apple Vision Pro vor Juni in weiteren Ländern starten wird, darunter in China, Kanada, Großbritannien und Deutschland. Ähnliche Erkenntnisse konnten wir kürzlich dem visionOS-Code entnehmen. So bereitet Apple die virtuelle Tastatur, die bislang nur in US-Englisch zur Verfügung steht, für verschiedene weitere Länder vor.

