Wir sind rund zweieinhalb Monate von Apples Ankündigung von iOS 18 entfernt. Damit steigert sich nicht nur die Vorfreude, sondern auch die Liste der spekulierten Funktionen für das Update, bei dem Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielen soll. Doch nicht nur die KI-Unterstützung wird iOS aufwerten, sondern auch neue Funktionen für eine bessere Anpassung der Benutzeroberfläche.

iOS 18 mit neuen Anpassungsoptionen

Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet, wird das kommende iOS 18 Update das iPhone-Erlebnis mit zusätzlich anpassbaren Elementen verbessern, von denen vor allem der Home-Bildschirm profitieren soll. Mit dieser Änderung wird dem langjährigen Wunsch der Nutzer nach mehr Personalisierungsoptionen entsprochen. Wie diese neuen Möglichkeiten aussehen, verrät Gurman nicht, doch wir haben schon einige gute Ideen in Konzepten von unabhängigen Designern gesehen.

Kevin Kall (alias the Hacker 34) hatte beispielsweise die Idee von neuen 2×2 Widgets. Auch der Sperrbildschirm könnte individueller werden. So könnten neue Verknüpfungen direkt vom Sperrbildschirm aus auf die meistgenutzten Apps und Funktionen verweisen. Das mitunter erwartete große Design-Update wird es wahrscheinlich jedoch nicht geben. Es gab bereits Gerüchte, dass sich iOS 18 an visionOS orientieren könnte. Gurman sagte jedoch zuvor, dass er nicht glaubt, „dass es eine komplette Überarbeitung sein wird, die visionOS widerspiegelt.“

Generative KI spielt bei iOS 18 eine große Rolle

Das Hauptaugenmerk liegt auf neuen KI-Funktionen, die iOS 18 und Siri deutlich cleverer machen sollen. Dabei scheint sich Apple auch nicht vor einer Kooperation mit anderen großen Tech-Unternehmen zu scheuen. So heißt es, dass Apple angeblich den Einsatz von Gemini erwägt – Googles generativer KI-Chatbot. Die Erwägung, Technologien von Drittanbietern wie Google oder OpenAI einzubeziehen, würde Apple die Möglichkeit geben, schnell in der KI-Landschaft Boden gutzumachen. Die Zusammenarbeit mit Google und eventuell weiteren Partnern könnte zudem Apple-Nutzern mehr Vielfalt bieten und ihnen die Wahl lassen, welche KI-Funktionen sie neben den Standardangeboten der Apple-Systeme nutzen möchten.

In früheren Berichten war zu lesen, dass Apple an Verbesserungen von Siri, KI-generierten Wiedergabelisten für Apple Music, KI-Dokumentengenerierung in der iWork-Suite, intelligenteren Antwortvorschlägen in der Nachrichten-App und mehr arbeitet. Zudem bestätigte Apple-CEO Tim Cook in einem vorangegangenen Earnings Call, dass das Unternehmen an generativer KI arbeitet und Details „später in diesem Jahr“ bekannt geben wird. Aller Voraussicht wird Apple auf der diesjährigen WWDC mit der Vorstellung von iOS 18 bereits eine Reihe von KI-basierten Tools ankündigen. Wir gehen davon aus, dass Apple das Datum der WWDC 2024 in den nächsten Wochen bestätigen wird. Im letzten Jahr startete die WWDC am 5. Juni 2023.

