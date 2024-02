Hinter verschlossenen Türen arbeitet Apple längst an iOS 18 und in den letzten Wochen haben wir bereits das ein oder andere Gerücht zum kommenden iPhone-Update gelesen. Anscheinend hat Apple in diesem Jahr größeres geplant und so wird iOS 18 nachgesagt, dass es eins der größten iPhone-Updates überhaupt darstellen wird. Dazu soll auch ein überarbeitetes Design gehören.

Bloomberg: iOS 18 erhält überarbeitete Design

Pünktlich zum heutigen Sonntag hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass Apple nicht nur an Designanpassungen für macOS, sondern auch an iOS arbeitet. Konkret schreibt der Apple-Insider

„Das Unternehmen arbeitet tatsächlich daran, das Design von iOS bereits in diesem Jahr zu aktualisieren, aber ich glaube nicht, dass es eine komplette Überarbeitung sein wird, die visionOS widerspiegelt.“

Diese Aussage klingt allerdings so, also die Designanpassungen weniger drastisch ausfallen als damals beim Übergang von iOS 6 auf iOS 17. Während Gurman davon ausgeht, dass die iOS Designanpassungen bereits in iOS 18 einfließen werden, sollen die Anpassungen an macOS erst im Jahr 2025 oder 2026 zum Vorschein kommen.

Seit der Ankündigung von visionOS im vergangenen Jahr, gab es immer mal Spekulationen, ob Apple seine anderen Systeme anpassen wird, um diese ein Stück weit optisch anzupassen. Ob dies allerdings Sinn macht, da visionOS eine spezielle Plattform für Vision Pro und somit für ein Display ist, durch das man hindruchguckt, lassen wir mal dahingestellt.

