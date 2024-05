Die Connectivity Standard Alliance (CSA) hat die neuesten Spezifikationen für den Smart-Home-Standard Matter in der Version 1.3 veröffentlicht. Die neuen Spezifikationen erweitern nicht nur die Palette der unterstützten Geräte, sondern verbessern auch das Energie- sowie Wassermanagement und führen neue Szenen- und Streamingoptionen ein.

Neuerungen von Matter 1.3

Matter 1.3 stellt eine bedeutende Weiterentwicklung des bereits etablierten Smart-Home-Standards dar. Einer der auffälligsten Aspekte der neuen Version ist die Unterstützung einer breiteren Palette von Küchengeräten. Neben Mikrowellen und Backöfen, die nun erweiterte Optionen zur Einstellung von Garzeiten und Temperaturen bieten, werden auch Kochfelder und Dunstabzugshauben integriert. Die Geräte können über Matter auch während des Betriebs feinjustiert werden.

Ein weiteres Kernthema von Matter 1.3 ist das Management von Energie und Wasser. Die neue Funktion für Energieberichte ermöglicht es den Geräten, Daten über ihren Energieverbrauch in Echtzeit zu übermitteln. Die Funktion ist besonders im Kontext der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in Haushalten von Bedeutung. Zudem wird die Anbindung von Elektrofahrzeugen und deren Ladestationen erleichtert. Die Unterstützung von Leck- und Frostmeldern, Regensensoren und steuerbaren Wasserventilen bietet Hausbesitzern eine verbesserte Überwachung, Verwaltung und einen besseren Schutz des Wassers in und um das Haus.

Ein Matter-Controller kann nun mithilfe des „Command Batchings“ mehrere Befehle in einer einzigen Nachricht zusammenfassen, wenn er mit Matter-Geräten kommuniziert, um die Verzögerung zwischen der Ausführung dieser Befehle zu minimieren. Bei der Verwendung mit einer Matter-Bridge können die gebündelten Befehle auch mehrere Geräte betreffen.

Ein weiterer spannender Aspekt von Matter 1.3 ist „Matter Casting“. Die Funktion ermöglicht ein optimiertes Streaming von Inhalten auf verschiedene Medienplayer und Fernsehgeräte. Die Verbesserungen umfassen unter anderem eine erweiterte Suchfunktionalität, die es ermöglicht, spezifische Episoden oder Staffeln leichter zu finden. Praktisch ist auch die Möglichkeit von Push-Nachrichten. So können Matter-Geräte nun Benachrichtigungen an Fernsehgeräte senden, beispielsweise wenn der Staubsaugerroboter feststeckt oder die Wäsche fertig ist.

Die Verbesserungen von Matter 1.3 und passende Geräte werden voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht – weitere Informationen findet ihr auf der CSA-Webseite.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren