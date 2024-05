Die Apple Watch Herausforderung zum Welt-Meditationstag 2024 steht bevor. Nachdem wir im April die Challenges zum „Tag der Erde“ und zum „Welt-Tanztag“ hinter uns gebracht haben, geht es Ende Mai mit der nächsten Herausforderung weiter.

Apple Watch Challenge zum Welt-Meditationstag 2024 steht an

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Los geht es direkt am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung, anschließend setzen sich die Challenges zu unterschiedlichen Anlässen fort. Nach der Challenge ist vor der Challenge und so lädt Apple am 21. Mai zur Apple Watch Herausforderung zum Welt-Meditationstag 2024. Dies ist das erste Mal, dass Apple diesen Tag zum Anlass für eine Apple Watch Challenge nimmt.

Die Hürde, um die Herausforderung zu meistern ist relativ niedrig. Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, müsst ihr fünf oder mehr Achtsamkeitsminuten mit der Achtsamkeit-App oder einer anderen App, die Achtsamkeitsminuten zur Health-App hinzufügt, aufzeichnen.

Diejenigen, die die Herausforderung erfolgreich absolvieren erhalten neben einer virtuellen Medaille verschiedene Sticker, die sie in iMessage und FaceTime verwenden können.

