Neben dem iPad Pro war sicherlich der neue Apple Pencil Pro ein Highlight des gestrigen Apple „Let Loose“-Events. Der Apple Pencil Pro bietet noch mehr Features und leistungsstarke neue Interaktionen, damit ihr kreativ sein könnt. Wie das Ganze aussehen könnte, zeigt die Verpackung des Apple Pencil Pro. Diese ist ein kleines Kunstwerk.

Rund um das iPad-Event hat Apple auf verschiedene, kunstvoll-gestaltete Logos gesetzt. Haben euch diese gefallen? Dann gefällt euch sicherlich auch die Verpackung des Apple Pencil Pro.

Bis dato enthielten die Verpackungen von Apple Pencil Pro lediglich Illustrationen des eigentlichen Produkts. Beginnend mit dem Apple Pencil Pro wird der Zeichenstift auf der Verpackung von Kunstwerken umgeben. Nikias Molina hatte bereits die Möglichkeit, einen Blick auf den Apple Pencil Pro und die Verpackung zu werfen. Alles in allem zieren die Verpackungen fünf unterschiedliche Kunstwerke.

Here’s your first look at the stunning packaging of Apple Pencil Pro. pic.twitter.com/z5daElbfRw

— Nikias Molina (@NikiasMolina) May 8, 2024