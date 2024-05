Apple hat gestern Abend den Release Candidate zu iOS 17.5 und Co. veröffentlicht. Dementsprechend liegen ab sofort auch die offiziellen Release Notes vor, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Ein Teil der Neuerungen (Apple News) betrifft hiesige Nutzer allerdings nicht, da die App schlicht und einfach in Deutschland in vielen weiteren Ländern nicht zur Verfügung steht.

iOS 17.5: Das sind die Release Notes

iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 und Co. befinden sich derzeit auf der Zielgeraden. Am gestrigen Abend hat Apple nicht nur neue iPads und neues Zubehör angekündigt, sondern gleichzeitig auch die Release Candidates zu den kommenden Softwareupdates veröffentlicht. Aus diesen geht gleichzeitig hervor, mit welchen Neuerungen zu rechnen ist.

Wir blicken auf iOS 17.5 und den Beipackzettel. Dort heißt es

Apple News

Im Offline-Modus in Apple News+ haben Sie Zugriff auf den Heute-Feed und die Registerkarte „News+“, auch wenn Sie keine Internetverbindung haben

Quartiles ist ein neues und originelles tägliches Wortspiel, das jetzt in Apple News+ verfügbar ist

Mit dem Scoreboard in News+ Puzzles haben Sie Zugriff auf neue Spielerdaten für Kreuzworträtsel, Mini-Kreuzworträtsel und Quartile, einschließlich Statistiken und Fortschritts-Streaks

System gegen unerwünschtes Tracking

Das plattformübergreifende System gegen unerwünschtes Tracking sendet Benachrichtigungen an Benutzer, wenn ein kompatibler Bluetooth-Tracker, der ihnen nicht gehört, mit ihnen bewegt, unabhängig davon, mit welchem Betriebssystem das Gerät gekoppelt ist

Wann erscheint iOS 17.5?

Ein konkretes Datum hat Apple nicht genannt. Zuletzt hieß es, dass iOS 17.5 und Co. in Kürze erscheinen wird. Wenn wir uns auf ein konkretes Datum festlegen müssten, würden wir den 13. Mai 2024 auswählen. Wie kommen wir darauf? Zuletzt hat Apple regelmäßig den Montag auserkoren, um Softwareupdates zu veröffentlichen. Für den kommenden Montag hat Apple die Veröffentlichung von Logic Pro for Mac 11 angekündigt. Logic Pro für Mac 11 erfordert macOS Ventura 13.5 oder neuer. Von daher klingt die parallel Freigabe der Softwareupdates für den 13.5.2024 mehr als wahrscheinlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren