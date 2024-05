Apple hat heute das neue iPad Pro mit M4 Chip angekündigt. Begleitend dazu gab es auch neues Zubehör. Auf den neuen Apple Pencil Pro haben wir euch bereits hingewiesen, nun möchten wir euch das neue Magic Keyboard für iPad Pro (im Apple Online Store) näher bringen.

Neues Magic Keyboard für iPad Pro ist da

Apple hat ein neues, dünneres und leichteres Magic Keyboard für das neue iPad Pro entwickelt, mit dem ihr mobiler und vielseitiger als je zuvor arbeiten könnt. Das neue Magic Keyboard hat das magische schwebende Design und jetzt auch eine Reihe mit Funktionstasten, um auf Features wie Helligkeits- und Lautstärkeregelung direkt über die Tastatur zuzugreifen.

Darüberhinaus setzt der Hersteller auf eine elegante Handauflage aus Aluminium und ein größeres Trackpad, das mit haptischem Feedback noch reaktionsschneller ist. Damit möchte Apple das Feeling des MacBooks auf das iPad Pro übertragen. Das neue Magic Keyboard wird magnetisch befestigt und der Smart Connector stellt sofort die Strom­versorgung und den Daten­austausch sicher, ohne dass dafür eine Verbindung über Bluetooth notwendig ist. Das gefräste Aluminiumscharnier hat auch einen USB-C Anschluss zum Aufladen. Das neue Magic Keyboard kommt in zwei Farben, die perfekt zum neuen iPad Pro passen: Schwarz mit einer Handauflage aus Aluminium in Space Schwarz und Weiß mit einer Handauflage aus Aluminium in Silber.

Neben dem Magic Keyboard für iPad Pro hat Apple auch das neue Smart Folio für iPad Pro angekündigt, welches sich magnetisch verbindet und jetzt verschiedene Betrachtungswinkel für mehr Flexibilität unterstützt. Es ist erhältlich in Schwarz, Weiß und Denim und passt zu den Farben des neuen iPad Pro.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue 11 Zoll Magic Keyboard ist für 349 Euro und das neue 13 Zoll Magic Keyboard ist für 399 Euro mit Tastaturlayouts für über 30 Sprachen erhältlich.

Das neue Smart Folio ist für 89 Euro für das neue 11 Zoll iPad Pro und für 119 Euro für das neue 13 Zoll iPad Pro erhältlich.

-> Hier findet ihr das Magic Keyboard und Smart Folio für iPad Pro

