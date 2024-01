Aktuell arbeitet Apple an iOS 17.4 und hat vor wenigen Tagen eine erste Beta freigegeben. Das kommende X.4 Update bringt allerhand Änderungen mit, um dem Gesetz für digitale Märkte in der EU zu entsprechen. Im Herbst dieses Jahres wird Apple zusammen mit den neuen iPhone 16 Modelle iOS 18 freigeben. Dieses Update soll aktuellen Informationen zufolge eins der größten iPhones-Updates überhaupt werden.

iOS 18 soll eins der größten iPhones-Updates werden

Glaubt man der Einschätzung von Mark Gurman von Bloomberg, so hat Apple für das Update auf iOS 18 ziemlich große Pläne. In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletter informiert er nicht nur über das kommende iPad Pro und das MacBook Air mit M3 Chip, er gibt auch zu Protokoll, dass er darüber informiert wurde, dass das neue Betriebssystem innerhalb des Unternehmens als eines der größten iOS-Updates – wenn nicht sogar als das größte – in der Geschichte des Unternehmens angesehen wird.

In den kommenden Wochen und Monaten möchte der Apple Insider näher auf die Materie eingehen und von Zeit zu Zeit über kommende Features informieren.

Zwei Neuerungen, die iOS 18 mit sich bringen wird, wurden bereits in den letzten Wochen kolportiert bzw. von Apple schon bestätigt. So gab der Hersteller vor ein paar Wochen zu verstehen, dass man den RCS-Support für iMessage im Laufe des Jahres 2024 implementieren wird. Darüberhinaus wird das Thema „Generative KI“ im Fokus stehen, nicht nur, um Siri zu verbessern, sondern auch Nachrichten, Apple Music, Pages, Keynote, Xcode und weitere Apps zu bereichern.

