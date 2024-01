Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 1 zu iOS 17.4 veröffentlicht. Das kommende X.4 Update bringt allerhand radikale Änderungen für Nutzer in der EU mit sich. Darüberhinaus wird Apple für alle Anwender verschiedene Neuerungen und Verbesserungen implementieren.

iOS 17.4 Beta 1: Das ist neu

Über die Anpassungen für EU-Nutzer haben wir bereits gestern ausführlich informiert. Um den Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte gerecht zu werden wird Apple unter anderem alternative App Stores (Sideloading) und externe Bezahlmöglichkeiten zulassen. Darüberhinaus öffnet Apple seine NFC-Schnittstelle und wird die Möglichkeit schaffen, dass Anwender einen neuen Standard-Browser auswählen können, wenn sie erstmals Safari öffnen. Diese Änderungen betreffen allerdings nur Nutzer in der EU.

Parallel dazu wird Apple allerdings auch zahlreiche Veränderungen implementieren, die alle Nutzer weltweit betroffen.

Siri

Zukünftig könnt ihr in Deutschland auch das Hotword „Siri“ anstatt „Hey Siri“ verwenden.

Gaming-Apps

Gaming-Spiele-Apps sind nun weltweit im App Store erlaubt. Dies bedeutet, dass Streaming-Services, wie z.B. Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now zukünftig als eigenständige iPhone- und iPad-Apps zur Verfügung stehen werden.

Auch Mini-Apps, Minispiele, Chatbots und Plug-ins können jetzt das In-App-Kaufsystem nutzen.

Neue Emojis

Mit dem kommenden Update wird Apple auch neue Emojis zum System hinzufügen. Mit von der Partie sind unter anderem eine Limette, ein essbarer brauner Pilz, ein Phönix, eine gebrochene Kette, vertikales Kopfschütteln und horizontales Kopfschütteln.

Diese Emojis sind Teil von Unicode 15.1, welche im September 2023 genehmigt wurden.

Nachrichten mit Siri

Die Einstellung „Nachrichten automatisch senden“ unter „Siri & Suche“ wurde in „Nachrichten mit „Siri““ umbenannt und es besteht die Möglichkeit, „Siri“ so einzustellen, dass eingehende Nachrichten in einer bestimmten Sprache wie Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch und vielen mehr gelesen werden.

Apple Music und Podcasts

„Jetzt hören“ in Apple Music und Apple Podcasts wurde in „Home“ umbenannt.

Podcasts-Transkripte

Die Podcasts-App bietet jetzt Transkripte, ähnlich wie Liedtexte in „Apple Music“-App.

Safari

Die Adressleiste in Safari ist nun etwas breiter.

Schutz für gestohlene Geräte

Bei „Schutz vor gestohlenen Geräten“ in den „Einstellungen“ gibt es jetzt die Option, die Sicherheitsverzögerung auf „immer“ festzulegen und nicht nur, wenn ihr euch nicht an einem vertrauten Ort befindet.

