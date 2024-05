Auch wenn sich Apple nicht öffentlich dazu äußert, dürfte der Hersteller aus Cupertino hinter den Kulissen an faltbaren Geräten arbeiten. Neben einem faltbaren iPhone wird auch immer mal wieder über ein faltbares Mac-Tablet-Hybrid-Modell spekuliert. Nun gibt es eine neue Wasserstandsmeldung, zumindest in der Gerüchteküche.

Faltbares iPhone soll 2026 erscheinen – Faltbares Hybrid-Gerät 2025

Apple intensiviert seine Arbeiten an faltbaren Geräten, so geht es zumindest aus der Einschätzung von Haitong International Securities Analyst Jeff Pu hervor. Dieser behauptet, dass Apple Ende 2025 mit der Massenproduktion eines 20,3 Zoll faltbaren Gerätes beginnt, ein faltbares iPhone soll Ende 2025 folgen.

Pu ist nicht der erste und einzige Analyst, der erwartet, dass Apple mittelfristig faltbare Geräte auf den Markt bringen wird. Anfang dieses Jahres sprach auch Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Apple an einem faltbaren 20,3 Zoll MacBook arbeitet. Kuo rechnet allerdings erst 2027 mit der Markteinführung dieses Gerätes. Display-Analyst Ross Young warf ebenfalls in der jüngeren Vergangenheit seinen Hut in den Ring und sprach von einem faltbaren Hybrid-Gerät, welches im Jahr 2026 oder 2027 auf den Markt kommt. Und auch Bloomberg-Redakteur Mark Gurman „bestätigte“, dass Apple ein einem faltbaren MacBook-/iPad-Hybrid-Gerät mit Dual-Display arbeitet.

Glaubt man dem jüngsten Bericht von Pu, so hat Apple seine Arbeiten intensiviert. In dem Bericht heißt es, dass es aufgrund von Lieferkettenkontrollen eine „zunehmende Sichtbarkeit“ der faltbaren Geräte von Apple gebe. Der Analyst behauptet, dass Apples faltbares Gerät eine „neue Produktreihe für Apple“ darstellen würde, die auf den „Ultra-High-End-Markt“ abzielt. Berichten zufolge prüft Apple zwei Bildschirmgrößen für ein faltbares iPhone: 7,9 Zoll und 8,3 Zoll.

Schlussendlich ist noch nichts in Stein gemeißelt. Apple wird sich hinter verschlossenen Türen mit der Materie beschäftigen, Möglichkeiten erforschen und dabei mehrere unterschiedliche Prototypen zum Einsatz bringen. Bis zur Markteinführung des ersten faltbaren Gerätes aus Cupertino scheint zumindest noch einige Zeit ins Land zu ziehen.

