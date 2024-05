Spotify Car Thing wurde im April 2021 offiziell angekündigt und kurze Zeit später in den USA in den Handel gebracht. Schon wenige Monate später hat der Musik-Streaming-Dienst bereits den Stecker gezogen und den Vertrieb wieder eingestellt. Nun hat Spotify bekannt gegeben, dass man das erste Hardware-Produkt des Unternehmens komplett einstampfen und den Service einstellen wird. Kurzum: Spotify Car Thing wird zu Elektroschrott, den es gilt, ordnungsgemäß zu entsorgen.

Spotify Car Thing wird zu Elektroschrott

Als Spotify seinerzeit „Spotify Car Thing“ ankündigte und auf den Markt brachte, stellten wir uns bereits die Frage, wie erfolgreich das Produkt sein wird. Immerhin wurden knapp 80 Dollar fällig.

Bei „Car Thing“ handelte es sich um einen Musik- und Podcast-Player, den ihr in eurem Auto am Armaturenbrett befestigen konntet. Car Thing ermöglichte es Nutzern, ihre bevorzugten Audioinhalte komfortabler und schneller abzuspielen. Falls ihr bereits euer Lieblingslied oder einen Podcasts auf eurem Smartphone hört, wechselt ihr automatisch im Auto auf Car Thing und könnt dort weiterhören. Die Steuerung erfolgt per Sprache (Hotword „Hey Spotify“), per Touch bzw. per Drehrad.

Spotify hat nun schweren Herzens entschieden, dass Car Thing angestellt wird. Das bedeutet, dass Car Thing nicht mehr funktionstüchtig sein wird. Als Stichtag nennt Spotify den 09. Dezember 2024. Nach diesem Tag kann Spotify Car Thing nicht mehr genutzt werden.

Der Musik-Streaming-Dienst empfiehlt Besitzern eines Car Thing das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen.

