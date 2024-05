Die Deutsche Telekom hat frische Informationen zum Glasfaserausbau veröffentlicht. Demnach konnte das Bonner Unternehmen im vergangenen Monat (April 2024) 190.000 neue Glasfaser-Anschlüsse realisieren.

8,4 Millionen Haushalte können einen Glasfaser-Tarif buchen

Die Telekom hat eine neue Wasserstandsmeldung zum Glasfaserausbau veröffentlicht. Im April ist die Zahl der Haushalte, die ab sofort einen reinen Glasfaser-Anschluss buchen können, um 190.000 gestiegen – im März waren es „nur“ 158.000. Damit steigt die Zahl der Haushalte, die aktuell einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde buchen können, auf 8,4 Millionen Haushalte. 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz mindestens einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. Davon können über 30 Millionen Haushalte sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten. Die Telekom betreibt in Deutschland ein Glasfasernetz, das über 750.000 Kilometer lang ist.

Top 5 Anwendungen im Telekom-Netz

Wie wir es von der Telekom mittlerweile gewohnt sind, gibt das Unternehmen in diesem Zusammen auch einen kleinen Einblick in die Top 5 Anwendungen im Telekom-Netz. Im April wurde YouTube am meisten im Festnetz der Telekom genutzt. Die Videoplattform liegt vor den Streamingdiensten NetFlix und Amazon Prime Video. Die Social App Instagram bleibt auf Platz vier gefolgt von Tiktok, dass Disney Services verdrängt. Bei den Uploads bleibt alles unverändert: iCloud vor Google APIs, Microsoft Teams, Amazon Web Services und Discord.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren