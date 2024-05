Seit längerem kursieren nun schon Gerüchte, dass Apple an Geräten mit faltbaren Displays arbeitet. Mal ist die Rede davon, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet, mal geistert ein faltbares iPad durch die Gerüchteküche. Jetzt ist erneut die Rede von einem faltbaren MacBook, das früher kommen könnte als ursprünglich erwartet.

Auf dem Preisniveau der Vision Pro

Laut einem aktuellen Bericht von den Analysten Ming-Chi Kuo zieht Apple zwei Displaygrößen für das faltbare MacBook in Betracht: eine 20,25-Zoll-Option und eine 18,8-Zoll-Option. Diese Größen würden in etwa den physischen Abmessungen eines 13- und 14-Zoll-Notebooks entsprechen und sich an den aktuellen MacBook Air- und MacBook Pro-Modellen orientieren.

Als exklusiver Lieferant der Panels wird LG Display vermutet, dessen Massenproduktion für das vierte Quartal 2025 und die erste Hälfte des Jahres 2026 geplant sein soll. Einem Release in der zweiten Jahreshälfte 2026 sollte demnach nichts im Wege stehen. Das ist etwas früher als die bisherigen Prognosen für 2027. Kuo erwartet zudem, dass die faltbaren Modelle die Chips der M5-Serie verwenden werden.

Apples Lösung soll sich von aktuellen faltbaren Produkten unterscheiden. Das Unternehmen strebt angeblich die Verwendung von „faltenfreien“ Panels an, was ein fortschrittlicheres Design erfordert, sowohl für das Panel als auch für den Scharniermechanismus. Aufgrund der einzigartigen Display- und Scharniersysteme könnten die Kosten für das faltbare MacBook entsprechend höher ausfallen. Kuo gibt an, dass die Materialkosten für ein faltbares MacBook in etwa auf dem Niveau der Apple Vision Pro liegen werden. Der Verkaufspreis der Vision Pro liegt bei 3.500 US-Dollar.

Kuo fügt hinzu, dass Apple davon ausgeht, dass die Verkaufszahlen für das faltbare MacBook deutlich höher sein werden als beim Headset und möglicherweise 1 Million Einheiten im Jahr 2026 überschreiten werden.

