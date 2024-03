Apple arbeitet an einem neuen 20 Zoll MacBook mit faltbarem Displays. Dieses soll laut Ming Chi Kuo in rund drei Jahren auf den Markt kommen.

Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple an Geräten mit faltbaren Displays arbeitet. Mal ist die Rede davon, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet, mal geistert ein faltbares iPad durch die Gerüchteküche und nun ist erneut die Rede von einem faltbaren MacBook.

In seiner jüngsten Einschätzung schreibt Kuo auf X

In letzter Zeit habe ich viele Anfragen erhalten, ob Apple plant, das faltbare iPhone oder iPad im Jahr 2025 oder 2026 in Massenproduktion herzustellen. Meine neueste Umfrage zeigt, dass derzeit voraussichtlich das 20,3-Zoll-MacBook das einzige faltbare Produkt von Apple mit einem klaren Entwicklungsplan. Dieses Gerät soll 2027 in die Massenproduktion gehen.