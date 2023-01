Möglicherweise war der Analyst Ming-Chi Kuo etwas optimistisch, als er gestern berichtete, dass bereits im Jahr 2024 ein faltbares iPad auf den Markt kommen würde. So nehmen Bloombergs Mark Gurman und der sehr treffsichere Display-Analyst Ross Young nun dem Gerücht den Wind aus den Segeln. Beide sagen, dass sie nichts davon gehört haben, dass ein solches Gerät für nächstes Jahr in der Pipeline wäre.

Kuos Aussichten für 2024 hören sich zweifelsohne verlockend an. Er spricht von einem faltbaren iPad, das die Verkäufe beflügeln und den Produktmix verbessern soll. Weiter heißt es, dass seiner Analyse zufolge das faltbare iPad über einen Kickstand verfügt. Dabei soll Kohlefasermaterial den Ständer leichter und langlebiger machen.

Kurz nach Kuos gestrigem Bericht wiederholte Gurman auf Twitter, was er von der iPad-Produktpalette in diesem und im nächsten Jahr erwartet. Gurman gibt an, dass wir im Jahr 2024 eine Verbesserung der Spezifikationen für das Einsteiger-iPad und das iPad mini erwarten können. Apple bereitet außerdem neue iPad Pro Modelle mit OLED-Displays vor. Er erwähnt auch, dass ihm keinerlei Informationen bezüglich eines faltbaren iPad für das Jahr 2024 vorliegen, was wohl als eine direkte Reaktion auf Kuos Bericht zu verstehen ist.

Auch der Analyst Ross Young von Display Supply Chain Consultants hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und gesagt, dass er ebenfalls „nichts über ein faltbares iPad im Jahr 2024 gehört hat“. Interessanterweise sagt Young jedoch, dass es in der Lieferkette Gerüchte über ein faltbares 20,5 Zoll Notebook von Apple gibt. Dieses Produkt könnte 2025 fertig sein, aber mehr Details sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Young sagt, dass die Lieferkette von einem „Notebook“ spricht, aber es ist nicht bekannt, welche Software darauf laufen wird.

Have heard about a 20.5” foldable notebook for 2025, but nothing about a foldable iPad for 2024. Maybe this is just good PR for the hinge company…

— Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2023