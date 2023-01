Es gibt bereits verschiedene Hersteller die erste faltbare Smartphones und Tablets anbieten, Apple gehört noch nicht dazu. Nichtsdestotrotz beschäftigen sich die Entwickler in Cupertino damit, entsprechende Geräte zu entwickeln. Früher oder später ist mit einem faltbaren iPhone und faltbarem iPad zu rechnen. Den Anfang könnte die iPad-Familie machen.

Kuo: faltbares iPad erscheint 2024

Zum Start in die neue Woche meldet sich Analyst Ming Chi Kuo zu einem faltbaren iPad zu Wort. Der Analyst konnte bereits mehrfach in der Vergangenheit seine sehr guten Apple Kontakte nachweisen. Allerdings traf er auch nicht immer voll ins Schwarze. Nichtsdestotrotz sollte man etwas genauer zu hören, wenn sich der Analyst zu Wort meldet.

Mit mehreren Tweets äußert sich Kuo am heutigen Tag zum iPad-Portfolio. So spricht der Analyst davon, dass Anjie Technology der Profiteur des komplett neu designten faltbaren iPads sei. Für das laufende Jahr erwartet er zunächst einmal keine größeren iPad-Upgrades. So soll das iPad mini erst im Q1/2024 in die Massenproduktion gehen. Dies – so der Analyst – wird dazu führen, dass Apple in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr zwischen 10 und 15 Prozent weniger iPads verkaufen wird.

Die Aussichten für 2024 sind laut Kuo deutlich positiver. Das faltbare iPad im Jahr 2024 soll die Verkäufe beflügeln und den Produktmix verbessern. Weiter heißt es, dass seiner Analyse zufolge das faltbare iPad über einen Kickstand verfügt. Dabei soll Kohlefasermaterial den Ständer leichter und langlebiger machen. Anjie Technology, als Polier- und Klebelieferant des Karbonfaserständers für das faltbare iPad, wird voraussichtlich auch in Zukunft vom wachsenden Trend zu faltbaren Geräten mit Ständern profitieren.