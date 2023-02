Nachdem sich Apples erfolgreiche Drama-Serie „Severance“ gerade erst sieben SAG-, DGA- und WGA-Award Nominierungen sichern konnte, rückt bereits die nächste Auszeichnung in greifbare Nähe. So wurde das Apple TV+ Original für den prestigeträchtigen Normal Felton Award der Producers Guild of America (PGA) nominiert.

„Severance“ ist für den Producers Guild Award nominiert

Mit dem Animationsfilm „Snoopy präsentiert: Es sind die kleinen Dinge Charlie Brown“ ist bereits ein Apple TV+ Titel im Rennen um einen PGA Award. Jetzt hat auch „Severance“ eine Nominierung erhalten, und zwar für den „Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama“, der jetzt nach dem berühmten Produzenten Norman Felton benannt ist. Der Gewinner in dieser Kategorie wird bei den 34. jährlichen Producers Guild Awards am 25. Februar 2023 bekannt gegeben.

Die PGA benennt nur die Serie, nicht die jeweiligen Produzenten. Die erste Staffel von „Severance“ wurde von Patricia Arquette und Adam Scott produziert. Zu den ausführenden Produzenten gehören der Schöpfer und Autor Dan Erickson sowie der Regisseur Ben Stiller.

„Severance“ konkurriert um den Norman Felton Award mit hochkarätigen Serien wie „Star Wars: Andor“, „Better Call Saul“ und „The White Lotus“.

In „Severance“ leitet Mark Scout (Adam Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Trennungsverfahren unterzogen haben, das ihre Erinnerungen chirurgisch zwischen Arbeit und Privatleben aufteilt. Dieses gewagte Experiment zur „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines aufklärenden Geheimnisses wiederfindet, das ihn zwingen wird, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen … und seiner selbst.