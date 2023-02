Nach seiner Oscar-bedingten Auszeit meldete sich Schauspieler Will Smith Ende letzten Jahres mit „Emancipation“ zurück. Seit Anfang Dezember läuft der Apple Original-Film auf Apple TV+ und erfreut sich dort großer Beliebtheit. Nun hat Apple einen weiteren Clip auf YouTube veröffentlicht, um weiterhin die Werbetrommel für dem Will Smith Film zu rühren.

Apple TV+ veröffentlicht Emancipation – „God Is With Us“-Clip

Diejenigen, die bis dato noch nichts über „Emancipation“ gehört, gelesen oder gesehen haben, bringen wir einmal kurz auf Ballhöhe.

„Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen. Der Film ist von den Fotos des „Whipped Peter” von 1863 inspiriert, die während einer medizinischen Untersuchung des Unionsheeres im Sezessionskrieg aufgenommen wurden und erstmals in „Harper’s Weekly“ erschienen. Ein Foto, das als „The Scourged Back“ (der lädierte Rücken) bekannt wurde und Peters durch die Peitschenhiebe seiner Peiniger vernarbten Rücken zeigt, trug letztlich zum wachsenden öffentlichen Widerstand gegen die Sklaverei bei.

In dem eingebundenen wird veranschaulicht, wie Peters Spiritualität ihm half, in seinem Kampf um die Wiedervereinigung mit seiner Familie durchzuhalten. Viele andere, die versklavt wurden, stellten allerdings seinen Glauben in Frage.