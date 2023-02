Geht es nach der Gerüchteküche, wird 2023 ein spannendes Jahr für das größte und beste iPhone von Apple. Das so genannte iPhone 15 Ultra soll viel bieten. Nun hat der Designer „RendersByShailesh“ seine Vorstellung eines neuen High-End-iPhone veröffentlicht. Dabei widmet er sich der aktuellen Gerüchtelage und schafft ein Konzept, das die Vorfreude auf das iPhone 15 Ultra nochmals steigert.

Es wird erwartet, dass das iPhone 15 Ultra das iPhone 14 Pro Max an der Spitze von Apples iPhone-Produktpalette ablöst. Die Liste an erwarteten und mitunter exklusiven Features ist lang.

Das Highlight wird womöglich eine neue Periskop-Kamera sein. Periskop-Linsen bestehen in der Regel aus einer Reihe von Prismen und Spiegeln, die in Kombination die Brennweite effektiv verlängern. Im Fall von Smartphones kann die Technologie so konzipiert werden, dass das Licht vom Frontelement durch ein Prisma auf einen Abbildungspunkt oder Sensor tief im Inneren des Gehäuses des Smartphones gelenkt wird. Das ermöglicht einen deutlich höheren und stufenlosen optischen Zoom.

Aber es gibt auch Gerüchte über einen neuen Titanrahmen und eine Rückkehr zu den gebogenen Glaskanten. Und genau da kommt dieses Konzept ins Spiel. Die vom Designer @Shaileshhari03 erstellten Renderings zeigen uns ein iPhone 15 Ultra – zumindest so, wie man es sich vorstellt.

Introducing iPhone 15 Ultra – Concept featuring the new expected front and back design

Still not sure how the haptic based buttons might look like, will have to wait for the cad models to drop for the final design..

Renders by @Shaileshhari03 pic.twitter.com/UJERShNozL

— RendersByShailesh (@Shaileshhari03) January 30, 2023