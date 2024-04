Apples Chiphersteller TSMC hat die Pläne für seine 1,6nm-Chiptechnologie vorgestellt, die bis 2026 in Produktion gehen soll. Das fortschrittliche Fertigungsverfahren, das als A16-Prozess bezeichnet wird, soll die Leistung und Energieeffizienz künftiger Apple-Geräte deutlich verbessern.

Fortschrittliche Chip-Technologie für Apple Silicon

Der A16-Prozess von TSMC bringt mehrere technologische Fortschritte mit sich, die erhebliche Vorteile für Hochleistungs-Computerprodukte und Rechenzentren versprechen. Eines der herausragenden Merkmale des 1,6-nm-Prozesses ist die Verwendung neuartiger Nanosheet-Transistoren. Es wird erwartet, dass diese Transistoren bei vergleichbaren Geschwindigkeiten eine 8-10%ige Geschwindigkeitssteigerung und eine 15-20%ige Verringerung des Stromverbrauchs gegenüber dem derzeitigen N2P-Prozess ermöglichen. Darüber hinaus könnten die neuen Chips eine bis zu 1,10-fache Verbesserung der Chipdichte erreichen.

TSMC hob auch seine Entwicklung der System-on-Wafer (SoW)-Technologie hervor, bei der mehrere Chips auf einem einzigen Wafer integriert werden. Dieser Ansatz spart Platz und bietet potenzielle Verbesserungen für den Betrieb von Apples Rechenzentren. Die SoW-Technologie baut auf der Integrated Fan-Out (InFO)-Technologie auf und wird sich bis 2027 zu einem anspruchsvolleren Chip-on-Wafer-System weiterentwickeln, das die CoWoS-Technologie nutzt.

TSMC macht auch Fortschritte bei der Herstellung von 2nm- und 1,4nm-Chips, die ebenfalls für zukünftige Generationen von Apple-Geräten vorgesehen sind. Der „N2“-Prozess soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in die Testproduktion gehen und Ende 2025 in die Massenproduktion, gefolgt von einem verbesserten „N2P“-Prozess Ende 2026. Ab 2027 werden die Anlagen in Taiwan auf die Produktion von 1,4nm-Chips des Typs „A14“ umgestellt.

Apple war schon immer ein Vorreiter bei der Einführung neuer Chip-Technologien. Als Auftragsfertiger für die Apple Silicon Chips gehört TSMC zu Apples wichtigsten Partnern. Apple hat schon des Öfteren TSMC öffentlich gelobt, weil der Chiphersteller in der Lage ist, „Massenprodukte in hoher Qualität herzustellen und flexibel gegenüber neuen Technologien ist“. So verläuft die Partnerschaft für beide Seiten äußerst positiv. Apple erhält die wahrscheinlich fortschrittlichste Halbleitertechnik auf dem Markt und TSMC verzeichnet mit Apple als größten Kunden regelmäßig einen beachtlichen Umsatz.

