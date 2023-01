Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November wurde Apples Videos-Streaming-Dienst bereits für zahlreiche Awards nominiert. Gleichzeitig konnten die Verantwortlichen aus Cupertino schon allerhand Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Nun kann sich Apple berechtige Hoffnungen machen, dass der Trophäenschrank weiter gefüllt wird. Verschiedene Apple TV+ Orignial-Serien wurde für die SAG-, DGA- und WGA-Awards nominiert.

Apple TV+ erhält verschiedene Award-Nominierungen

Die Screen Actors Guild (SAG) Awards bekannt gegeben, dass Apple mit SAG Award-Nominierungen für mehrere Apple Original-Serien ausgezeichnet wurde, darunter das mit dem Emmy Award ausgezeichnete Drama „Severance“ und der für den Critics Choice Award nominierte „Black Bird“.

Darüberhinaus wurde „Severance“ zu einer der am häufigsten nominierten Serien für die diesjährigen Writers Guild of America (WGA) Awards, und erhielt außerdem zwei Nominierungen für den Directors Guild of America (DGA) Award. Apple führt das Feld mit 12 Nominierungen für die WGA Awards mit sieben Serien an, darunter „Severance“, „Bad Sisters“, „The Problem with Jon Stewart“, „Carpool Karaoke: The Series“, „Life By Ella“, „Amber Brown“ und andere „Circuit Breakers“, mehr als jedes andere Netzwerk.

Insgesamt wurde „Severance“ mit Nominierungen ausgezeichnet für:

Screen Actors Guild (SAG):

Hervorragende Leistung eines Ensembles in einer Drama-Serie

Hervorragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Dramaserie – Adam Scott

Directors Guild of America (DGA):

Dramatische Serie – Ben Stiller

Dramatische Serie – Aoife McArdle

Writers Guild of America (WGA):

Beste Dramaserie

Beste neue Serie

Bestes Episodendrama

Bis heute haben Apple Original-Filme, -Dokumentationen und -Serien 310 Siege und 1.329 Nominierungen für Auszeichnungen erhalten, darunter die mehrfach mit einem Emmy Award ausgezeichnete Komödie „Ted Lasso“ und der Oscar-Preisträger „CODA“.