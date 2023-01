Am vergangenen Wochenende hatte Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Auf einen Aspekt machen aktuell noch einmal die Kollegen von Macrumors aufmerksam. Es geht um ein Augmented Reality Erlebnis für Apples Stores.

Apple arbeitet an Augmented Reality Erlebnis für seine Stores

Am vergangenen Wochenende informierte Apple unter anderem über einen kommenden Mac Pro, das Apple Headset, xrOS, iOS 17 und mehr. In diesem Zusammenhang gab Gurman auch zu verstehen, dass Apple ein Augmented Reality Erlebnis für seine Stores plant. Es heißt

Apple arbeitet an einer aktualisierten Version der Apple Store App für das iPhone und fügt Augmented-Reality-Funktionen hinzu, die aktiviert werden, wenn ein Benutzer einen Apple Store betritt. Die Idee ist, dass Kunden ihr iPhone auf ein Produkt richten könnten – wie ein Apple Watch-Armband oder einen Mac – und eine Grafik auf dem Bildschirm eingeblendet wird, um weitere Informationen zu Preisen und Spezifikationen zu erhalten. Apple hat bereits vor dem Start von iOS 14 im Jahr 2020 an dem Dienst gearbeitet und ihn in den letzten Monaten in Geschäften getestet. Die Funktion würde mit einer API für Entwickler einhergehen, damit auch andere Einzelhandelsgeschäfte davon profitieren könnten. Wenn der Dienst in naher Zukunft eingeführt wird, wäre dies eine der bisher bedeutendsten AR-bezogenen Markteinführungen von Apple – und ein Vorgeschmack auf das, was mit dem Headset kommen wird.

Dieses neue Feature für die Apple Store klingt in jedem Fall spannend und dürfte in jedem Fall einen Vorgeschmack darauf geben, welche Neuerungen ein Apple Headset mit sich bringen wird. Allerdings kann man nicht davon ausgehen, dass von Tag 1 an, das AR-Erlebnis vollumfänglich sein wird. Genau wie beim iPhone oder der Apple Watch wird das Ganze mit der Zeit und von Generation zu Generation wachsen.