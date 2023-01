Apples AR/VR Headset, das wohlmöglich auf den Namen „Reality Pro“ hören wird, soll im Laufe des Frühjahrs im Rahmen eines Special Events angekündigt werden. Damit würde es bereits vor der Apple Entwicklerkonferenz (WWDC), die typischerweise im Juni stattfindet, präsentiert. Der Verkaufsstart wird für Herbst 2023 prognostiziert.

Mark Gurman von Bloomberg hat am heutigen Sonntag die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht er unter anderem auf das von Apple geplante AR/VR Headset sein. Glaubt man der Einschätzung des Apple-Insiders, so wird Apple das Headset im Laufe des Frühjahrs – und somit vor der WWDC – im Rahmen eines Special Events ankündigen. Laut Gurman plant Apple, das Produkt vorzustellen und dann Entwicklern das Betriebssystem xrOS auf der WWDC vorzustellen, bevor es im Herbst ausgeliefert wird.

Gurman schreibt

Die endgültige Verschiebung, zumindest für den Moment, erfolgte letztes Jahr. Bis vor kurzem hatte Apple das Ziel, das Headset im Januar 2023 einzuführen und später in diesem Jahr auszuliefern. Jetzt strebt das Unternehmen an, es in diesem Frühjahr vor der jährlichen Worldwide Developers Conference im Juni vorzustellen, wurde mir gesagt.

Mit dem aktuellen Plan könnte Apple das Gerät den Verbrauchern vorstellen – wahrscheinlich unter dem Namen Reality Pro – und dann die Entwickler im Juni über seine Softwarefunktionen auf dem Laufenden halten. Auf dieser Zeitachse würde das Unternehmen das Produkt dann später im Herbst 2023 ausliefern.