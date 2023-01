Apple feiert das chinesische Neujahrsfest auf verschiedene Weise, unter anderem mit einer limitierten Auflage der AirPods Pro. Jetzt hat CEO Tim Cook auf Weibo einen Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest veröffentlicht, der uns an die Kraft erinnert, mit der wir die Widrigkeiten des Lebens überwinden können. Mittlerweile steht das Video inkl. Making-Of auch auf YouTube zur Verfügung.

„Shot on iPhone“ zum chinesischen Neujahr

Der Kurzfilm ist knapp 18 Minuten lang und wurde komplett mit dem iPhone 14 Pro aufgenommen.

Das berührende Video „zeigt die Kraft der Verfolgung der eigenen Leidenschaft“, so Tim Cook in seinem Weibo-Post. Der Apple-CEO erklärt:

„Ich hoffe, ihr genießt diese rührende Geschichte, die ein Licht auf die Menschheit wirft, die Kraft zeigt, seiner Leidenschaft zu folgen, und uns alle daran erinnert, was es braucht, um die Hindernisse des Lebens zu überwinden. Frohes chinesisches Neujahr! Viel Spaß!“

Apple feiert das chinesische Neujahrsfest in der Regel mit verschiedenen Aktionen. So veranstaltete Apple unter anderem ein zweitägiges Shopping-Event mit Rabatten auf einige seiner beliebtesten Produkte. Das Unternehmen hat auch einen speziellen Geschenkführer für das chinesische Neujahrsfest veröffentlicht.

Vielleicht am bemerkenswertesten ist, dass Apple auch eine limitierte Version der AirPods Pro verkauft, die eine „Jahr des Hasen“-Gravur auf dem Ladecase aufweist. Diese limitierte Version der AirPods Pro ist online und in Geschäften für Apple-Nutzer in China, Taiwan, Macau und Hongkong erhältlich.

Apple stellt auch eine Version seines jährlichen Videos zum chinesischen Neujahrsfest auf YouTube zur Verfügung. Diese Version bietet zudem englische Untertitel.

Shot on iPhone 14 Pro | Chinese New Year – Through the Five Passes

Shot on iPhone 14 Pro | Chinese New Year – Making of “Through the Five Passes” with Peng Fei