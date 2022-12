Im Hinblick auf das bevorstehende chinesische Neujahr am 22. Januar hat Apple über seinen Online-Shop und seine Retail Stores in China, Taiwan, Hongkong und Macau AirPods Pro (2. Generation) in einer Sonderedition mit einer „Jahr des Hasen“-Gravurs herausgebracht.

„Jahr des Hasen“: Apple präsentiert Sonderedition der AirPro Pro

Das Jahr 2023 repräsentiert im chinesischen Kalender das „Jahr des Hasen“. Dies hat Apple veranlasst, eine limitierte Version der AirPods Pro (2. Gen) mit einer speziellen Hasen-Gravur auf dem Ladecase zu entwerfen. Gleichzeitig findet sich der Hase auch auf der Verpackung der AirPods Pro 2 wieder. Die AirPods Pro 2 als solche unterscheiden sich nicht von den „normalen“ AirPods Pro 2.

Neben der Sonderedition der AirPods Pro 2 hat Apple eine Rabatt-Aktion in China ins Leben gerufen. Kunden erhalten bis zu 1.000 Yuan (ca. 135 Euro) Rabatt auf ausgewählte Apple Produkte. Unter anderem sind das iPhone 13, iPhone 13 mini, iPad Air, iPad mini, iPad, MacBook Air, MacBook Pro, AirPods 2 und AirPods 3 im Aktionszeitraum vom 30. Dezember bis 02. Januar im Preis reduziert. Darüberhinaus bietet Apple am 06. und 07. Januar in China, Taiwan, Hongkong und Macau spezielle Today at Apple Sessions an.

Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple das chinesische Neujahrsfest gefeiert. So wurde im Jahr 2021 das Jahr des Ochsen und im Jahr 2022 das Jahr des Tigers gedacht. Übrigens: In Japan feiert Apple das Jahr des Hasen mit einem Sonderedition der AirTags.