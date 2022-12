Der Jahreswechsel steht bevor. Zur Feier des japanischen Neujahrs veranstaltet Apple ein zweitägiges Shopping-Event, bei der Kunden in Japan beim Kauf eines berechtigten Apple-Produkts am 2. und 3. Januar 2923 eine kostenlose Apple Geschenkkarte im Wert von bis zu 32.000 Yen (umgerechnet ca. 225 Euro) erhalten.

Limitierte AirTag-Edition: Apple kündigt New-Year-Promo für Japan an

Über das Jahr verteilt, veranstaltet nur sehr wenige Shopping-Event. Eine Aktion, die regelmäßig bei Apple auf dem Kalender steht, ist die New-Year-Promo in Japan.

Ähnlich wie bei der Black Friday Aktion bei uns in Deutschland erhalten Kunden in Japan beim Kauf eines berechtigen Apple Produkts eine Apple Geschenkkarte kostenlos hinzu. Die Höhe der Apple Geschenkkarte richtet sich grundsätzlich nach der Höhe des Anschaffungspreises des eigentlichen Apple Produkts. Eine 4.000 Yen Apple Geschenkkarte gibt es beispielsweise beim Kauf der AirPods Pro 2 und bis zu 32.000 Yen beim Kauf eines 14 Zoll oder 16 Zoll MacBook Pro.

Zusätzlich zu einer Geschenkkarte erhalten die ersten 30.000 Kunden in Japan, die während der Aktion ein neues iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 oder iPhone SE von Apple kaufen, einen AirTag in limitierter Auflage mit der „Year of the Rabbit“-Gravur.

Wie bereits erwähnt, feiert Apple traditionell das japanische Neujahrsfest an. Im vergangenen Jahr bot Apple einen limitierten AirTag mit „Year of the Tiger“-Gravur an.