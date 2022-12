Während das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max durchaus erfolgreich sind, entwickeln sich die Verkaufszahlen der Non-Pro Modelle anscheinend nicht nach Apples Plan. Das könnte Konsequenzen für die nächste iPhone-Generation haben – und zwar in Form einer Preissenkung. So behauptet ein Leaker, dass Apple zumindest für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus einen geringeren Preis ansetzt, als wir es gewohnt sind.

Preissenkung soll Verkaufszahlen ankurbeln

Diverse Berichte haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max höher als erwartet ist, während die Nachfrage nach dem Basismodell iPhone 14 – und insbesondere nach dem iPhone 14 Plus – entsprechend geringer ist.

Die Pro-Modelle waren schon immer am beliebtesten, wenn eine neue iPhone-Produktreihe auf den Markt kam. Die diesjährige Verteilung soll jedoch noch stärker zugunsten der Pro-Geräte ausfallen, als es üblich ist.

Sollten die Verkaufszahlen der Non-Pro Modelle tatsächlich so sehr hinterherhinken, würde es uns nicht überraschen. Immerhin warnten viele Rezensenten geradezu vor dem Kauf eines iPhone 14 und iPhone 14 Plus, da die Geräte nicht viele Vorteile gegenüber dem älteren iPhone 13 bieten. Das Plus-Modell soll es hierbei besonders schwer haben. Alles, was es zu bieten hat, ist ein größerer Bildschirm und einen größeren Akku. Dabei liegt es preislich nicht weit von dem Pro-Modell entfernt.

Apple hat anscheinend nicht viel Glück mit seiner Strategie, ein viertes Modell zur iPhone-Reihe hinzuzufügen – ob kleiner oder größer. Das iPhone 12 mini und das darauf folgende iPhone 13 mini verkauften sich beide so schlecht, dass das Unternehmen das mini-Modell aus dem Sortiment nahm und stattdessen den umgekehrten Weg mit einem größeren Basismodell versuchte. Jetzt sieht es so aus, als ob das Plus-Modell auch nicht besser abschneidet als das mini.

Angesichts dieser Situation wäre es womöglich sinnvoll, wenn Apple die Pläne für das iPhone 15 (Plus) komplett streichen würde. Die Produkt-Roadmap des Unternehmens dürfte jedoch bereits feststehen, und es ist unwahrscheinlich, dass Apple so kurzfristig ein Modell fallen lässt. Auch der Leaker Yyeux1122 sagt, dass es dafür zu spät ist. Stattdessen, will er erfahren haben, dass Apple in Erwägung zieht, den Preis des iPhone 15 Plus deutlich niedriger anzusetzen, als es beim iPhone 14 Plus der Fall war.

Yeux1122 gibt nicht an, wie groß die Preissenkung sein wird, aber sie müsste wahrscheinlich 100 Dollar/Euro betragen, um einen signifikanten Einfluss zu haben. Das würde auch eine Preissenkung des iPhone 15 Basismodells bedeuten. Bedenkt hierbei jedoch, dass die nächste iPhone-Generation noch rund ein Jahr entfernt ist und dass insbesondere so frühe Gerüchte oft auch nur Gerüchte bleiben, auch wenn wir uns über eine Preissenkung freuen würden.