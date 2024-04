Nachdem gestern iPadOS im Rahmen des Digital Markets Act als digitaler „Gatekeeper“ eingestuft wurde, hat es nicht lange gedauert, bis sich der erste Kandidat für einen alternativen App Store bemerkbar macht. So kündigte Apples ständiger Widersacher Epic Games Pläne an, Fortnite noch in diesem Jahr auf iPads zu bringen. Wie beim iPhone soll ein eigener App-Marktplatz das neue Zuhause des Battle-Royale-Games werden.

Die Rivalität zwischen Epic Games und Apple besteht schon seit Jahren. Der Streit hatte seinen Ursprung in der Entscheidung von Epic, ein alternatives Mikrotransaktionssystem in Fortnite einzuführen. Der Schritt führte zu einem Verstoß gegen die Entwicklervereinbarung und löste eine juristische Auseinandersetzung aus, bei der Epic App Stores für Drittanbieter unter iOS durchsetzen wollte.

Apple ist zwar aus dem Gerichtsprozess als Sieger hervorgegangen, das hilft dem Unternehmen jedoch nicht in der EU. Denn hier zwingt der neue Digital Markets Act (DMA) Apple dazu, auf iOS die Installation von Apps außerhalb des App Store zuzulassen. Entsprechend erfuhren wir im Januar, dass Epic daran arbeitet, Fortnite in der EU über einen eigenen App Store wieder auf iOS zu veröffentlichen.

Mittlerweile hat die Europäische Kommission erklärt, dass auch iPadOS als digitaler Gatekeeper im Sinne des DMA gilt. Infolgedessen hat Apple sechs Monate Zeit, um die von der DMA festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Und somit ist es nicht überraschend, dass Epic auch auf dem iPad sein Flaggschiff-Spiel wieder vertreiben will, natürlich über einen eigenen Store.

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act 🙌

We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! 🎉 https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 29, 2024