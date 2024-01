Epic Games hat seine Absicht bekannt gegeben, den Epic Games Store für iPhone- und iPad-Nutzer in Europa einzuführen, und zwar im Rahmen der neu überarbeiteten App Store Richtlinien in der Europäischen Union. Mit diesem Schritt wird das beliebte Spiel Fortnite auf iOS-Geräte zurückkehren und die Notwendigkeit von Cloud-Gaming-Diensten umgehen. Die Rückkehr von Fortnite auf die iOS-Plattform erfolgt nach mehrjähriger Abwesenheit aufgrund eines Rechtsstreits zwischen Apple und Epic Games.

Epic Games‘ Strategie inmitten von Apples neuen Richtlinien

Die Entscheidung von Epic Games, einen eigenen App Store für iOS zu eröffnen, ist eine direkte Reaktion auf die veränderten Richtlinien für App Stores in der Europäischen Union. Diese Entwicklung wird es iPhone- und iPad-Nutzern ermöglichen, Fortnite herunterzuladen, ein Spiel, das auf diesen Geräten seit mehreren Jahren nicht mehr verfügbar war. Das Fehlen von Fortnite im iOS App Store war das Ergebnis eines Rechtsstreits zwischen Epic Games und Apple, der vor kurzem erst geschlossen wurde.

Der Streit hatte seinen Ursprung in der Entscheidung von Epic Games, ein alternatives Mikrotransaktionssystem in Fortnite einzuführen. Der Schritt führte zu einem Verstoß gegen die Entwicklervereinbarung und löste die juristische Auseinandersetzung aus, bei der Epic Games App Stores für Drittanbieter unter iOS durchsetzen wollte. Apple ist zwar aus dem Gerichtsprozess als Sieger hervorgegangen, das hilft dem Unternehmen jedoch nicht in der EU. Denn hier zwingt der neue Digital Markets Act (DMA) Apple dazu, auf iOS die Installation von Apps außerhalb des App Store zuzulassen.

Da das neue Gesetz im Mai in Kraft tritt, hat sich Epic Games nun entschlossen, einen iOS App Store einzuführen, um Fortnite auf dem iPhone und iPad zu vertreiben. Das Unternehmen erklärt:

„Fortnite wird 2024 auf iOS in Europa zurückkehren und über den kommenden Epic Games Store für iOS vertrieben. Bleibt dran für Details, während wir den Zeitplan für die Regulierung herausfinden. Wir werden weiterhin vor den Gerichten und Aufsichtsbehörden argumentieren, dass Apple gegen das Gesetz verstößt.“

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We’ll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024

Epic Games ist immer noch unzufrieden

Natürlich gehört zu einem Epic-Statemant auch ein Seitenhieb von CEO Tim Sweeney in Richtung Apple. Dieser kritisiert die geplanten Änderungen von Apple. Sweeney schreibt auf X, Apples App Store-Änderungen seien ein „neuer Fall von böswilliger Rechtsbefolgung“ und zielten darauf ab, den Digital Markets Act zu vereiteln.

Apple’s plan to thwart Europe’s new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance. They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Entwickler müssen für iOS-Apps, die über den App Store und/oder einen alternativen App-Marktplatz vertrieben werden, ab einer Schwelle von 1 Million Installationen pro Jahr, 0,50 Euro für jede erste jährliche Installation zahlen. Alle Neuerungen und Änderungen für das App Store Geschäftsmodell in der EU haben wir euch hier zusammengefasst.

