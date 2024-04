Der Delta Spiele-Emulator sorgte Anfang des Monats für großes Aufsehen, als er im Apple App Store bzw. im alternativen App-Marktplatz AltStore PAL an den Start ging. Jetzt gibt der Entwickler Riley Testut bekannt, dass eine native iPad-Version „kurz vor der Fertigstellung“ steht. An dieser Stelle ist jedoch ungewiss, wann auch EU-Nutzer in den Genuss des Spiele-Emulators auf dem iPad kommen werden.

Delta verwandelt das iPad in einen riesigen Nintendo DS

Die iOS App Store-Version von Delta funktioniert zwar bereits auf dem iPad (und der Vision Pro) Aber eine native Version würde es ermöglichen, die volle iPad-Bildschirmfläche für bessere Skins zu nutzen, einschließlich eines, das das Tablet in einen gigantischen Nintendo DS Lite verwandelt, wie Testut auf Threads zeigt.

Nach der anstehenden Veröffentlichung der nativen iPadOS-Version von Delta erklärt Testut, dass er sich daran machen wird, „device-to-device multiplayer“ in die App zu bringen. Multiplayer funktioniert bereits in Delta, aber nur auf einem einzigen Gerät. Die Möglichkeit, mit anderen Personen auf deren eigenen Geräten zu spielen, insbesondere wenn die App dies über das Internet unterstützen würde, wäre eine sehr willkommene Abwechslung.

Bald auch mit Mega Drive-Emulation

Delta unterstützt bisher Nintendo-Spielsysteme wie das NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance und Nintendo DS. Die Skins für die verschiedenen Systeme werden automatisch geladen, je nachdem, was gerade gespielt wird. So vermittelt die App das Gefühl, auf einem Retro-Nintendo-Gerät zu spielen. Testut stellt in Aussicht, dass bald auch eine Sega Genesis-Emulation (bzw. Mega Drive) kommen wird. Diese sei bereits im Beta-Test, aber die iPad-Version habe zunächst Priorität, so Testut.

Verfügbarkeit von Delta in der EU

Die Verfügbarkeit der iPad-Version des Delta-Emulators in der Europäischen Union bleibt vorerst ungewiss. Während die App außerhalb der EU bereits regulär über den Apple App Store verfügbar ist, erfolgt die Verbreitung innerhalb der EU über AltStore PAL, einen alternativen App Store. Dieser ist bisher nur für das iPhone verfügbar, das iPad soll nach der jüngsten EU-Ansage jedoch innerhalb der nächsten sechs Monate ebenfalls alternative App Stores bieten. Falls Testut keine andere Lösung findet, müssen wir im ungünstigsten Fall sechs Monate auf die iPad-Version von Delta warten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren