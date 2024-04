Bei uns in Deutschland sind der HomePod und HomePod mini bereits seit vielen Jahren erhältlich. Dies gilt allerdings nicht für alle Ländern. Kaum vorstellbar, aber in der Türkei, Malaysia, und Thailand feiern die Apple Lautsprecher erst in Kürze ihren Verkaufsstart.

HomePod und HomePod mini starten in Kürze in der Türkei, Malaysia, und Thailand

Apple hat bekannt gegeben, dass HomePod und HomePod mini ab der kommenden Woche in der Türkei, Malaysia, und Thailand erhältlich sein werden. Konkret werden die beiden Lautsprecher ab dem 10. Mai ausgeliefert. Vorbestellungen nimmt Apple ab sofort in den jeweiligen Ländern entgegen.

Anfang 2018 brachte Apple den HomePod (1. Generation) auf den Markt. Dieser wurde allerdings im Jahr 2021 aufs Abstellgleis gestellt und eingestampft. Anfang 2023 erschien die zweite Generation des Apple Lautsprechers. Der HomePod mini wurde im Oktober 2020 eingeführt. Hardwareanpassungen hat Apple am HomePod mini bislang nicht vorgenommen. Im November 2021 wurden neue Farben eingeführt und letztes Jahr aktivierte der Hersteller die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mittels Software-Updates.

