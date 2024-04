waipu.tv, der führende Anbieter für OPEN-IPTV in Deutschland, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Programmportfolio um vier neue Sender erweitert. Damit wächst das Portfolio auf über 270 Sender an.

waipu.tv: Screen Green, CRIME TIME, Herzfrequenz und Moviesphere sind neu dabei

TV-Streaming liegt voll im Trend und so buhlen die jeweiligen Anbieter um Kunden. Mal werden neue Sender mit ins Portfolio aufgenommen und mal gibt es die ein oder andere Rabatt-Aktion. Nun meldet sich waipu.tv zu Wort und gibt bekannt, dass ab sofort vier neue Sender mit an Bord sind. Die Rede ist von Screen Green, CRIME TIME, Herzfrequenz und Moviesphere.

CRIME TIME ist ein Sender mit einer riesigen Auswahl an nationalen und internationalen Krimiserien, Thrillern und Krimifilmen in Kinoqualität. Innerhalb des Genres konzentriert sich CRIME TIME auf die klassischen Krimi-Topics wie Gangster-Krimi, Krimiklassiker und Polizei-Krimi und setzt bewusst vor allem auf Klassiker der Fernsehunterhaltung und europäische Produktionen. Screen Green, der Sender zum Thema Nachhaltigkeit, zeigt die Schönheit und Artenvielfalt unserer Erde mit all ihren schützenswerten Orten sowie Menschen, die sich für den Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen einsetzen.

Von Drama über Action bis hin zu Komödien und Thrillern – die Auswahl auf Moviesphere ist schier endlos. Hier findet jeder hochwertige Hollywood-Unterhaltung nach seinem Geschmack.

Herzfrequenz ist ein Kanal, dessen Name Programm ist: Die besten deutschen Krankenhaus-Serien und Daily Soaps! Hier geht es, im wahrsten Sinne des Wortes, um Leben und Tod: Berührende Schicksale, verbotene Liebschaften und der ganz normale Klinik-Wahnsinn.

