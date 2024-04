Nachdem Spiele-Emulatoren auf dem iPhone einen holprigen Start hinter sich haben, gibt es nun einen Kandidaten, der durchaus vielversprechend ist. Der vom Riley Testut entwickelte Spiele-Emulator Delta deckt das komplette Nintendo-Programm ab, mit dabei sind das SNES, N64, der Game Boy, Nintendo DS und viele mehr. Leider hat die Sache einen Haken. Delta ist zwar in den USA in Apples App Store verfügbar, in der EU müssen wir jedoch zu einem der ersten alternativen App Stores greifen. So ist der Emulator in der EU nur im AltStore PAL Marktplatz erhältlich, der ebenfalls von Testut betrieben wird.

Delta: Emulator-Suite für Nintendo-Systeme

Im Gegensatz zu dem kürzlich aus dem App Store geflogenen iGBA-Emulator, bietet Delta ein empfehlenswertes Emulator-Paket, das einiges zu bieten hat. Delta unterstützt Spielsysteme wie das NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance und Nintendo DS. In Zukunft sollen weitere Konsolen und Handhelds unterstützt werden. Die Skins für die verschiedenen Systeme werden automatisch geladen, je nachdem, was gerade gespielt wird. So vermittelt die App das Gefühl, auf einem Retro-Nintendo-Gerät zu spielen.

Deltas On-Screen-Steuerung funktioniert bei Spielen relativ gut, aber wir empfehlen einen der vielen unterstützten Game-Controllern zu nutzen, darunter Xbox-, PS-, Joy-Cons-, Switch Pro-, MFi-Controller und mehr. Außerdem gibt es praktische Funktionen wie die Unterstützung von Game Genie- und GameShark-Cheat-Codes. Komfortabel ist die Pause- und Zeitlupen-Funktion, so lassen sich auch besonders herausfordernde Spiele wie „Super Ghouls ‘n Ghosts“ oder „Super Star Wars“ meistern. Natürlich sind keine Spiele in der App enthalten; diese lassen sich als ROM über iCloud Drive, Dropbox oder Google Drive importieren. Delta erkennt dann automatisch das entsprechende Cover.

Delta ist genau genommen nicht neu auf dem iPhone eingetroffen. Die Emulator-Suite konnte auf dem iPhone bereits mit alternativen Installationsmethoden installiert werden, nun ist die Software jedoch offiziell auf dem iPhone erhältlich, wenn auch in der EU nicht über Apples App Store, sondern über den App-Marktplatz AltStore PAL.

AltStore PAL zeigt, was uns erwarten könnte

Delta soll offensichtlich dem neuen AltStore PAL Marktplatz unter die Arme greifen. Das Open-Source-Projekt will Apps von unabhängigen Entwicklern vertreiben. Zum Start sind zwei Apps verfügbar, darunter Delta und die Clipboard-Manager-App Clip. Der alternative App-Marktplatz ist dezentralisiert und hat kein Verzeichnis, sodass die Entwickler ihre Apps selbst bewerben und die Nutzer auf ihre Webseiten verweisen müssen, um eine App über AltStore zu installieren.

Der Vertrieb von Apps über AltStore PAL ist für die Entwickler kostenlos, aber es ist erwähnenswert, dass Apps, die mehr als eine Million Erstinstallationen pro Jahr verzeichnen, eine Core Technology Fee von 0,50 Euro an Apple zahlen müssen. App-Marktplätze müssen diese Gebühr für jede dieser Installationen zahlen. Dementsprechend verlangt die Plattform eine Gebühr vom Nutzer, und somit kostet Altstore PAL 1,79 Euro im Jahr. Laut Testut würde das die Apple Core Technology Fee und weitere Betriebskosten decken. Zudem bietet AltStore PAL eine Patreon-Integration, mit der Entwickler ihre Apps monetisieren können. iPhone-Nutzer in der EU können AltStore PAL von der AltStore-Webseite herunterladen.

Auch wenn AltStore PAL erst zwei Apps anbietet, zeigt der Start des App-Marktplatzes, dass sich die Befürchtungen einiger iPhone-Nutzer schon jetzt bewahrheitet. Wer lieber exklusiv bei Apples App Store bleiben möchte, muss in Zukunft auf bestimmte Apps verzichten. Und im Fall von dem Delta Spiele-Emulator kann das ein Verlust verbucht werden.

