Nachdem Apple grünes Licht für Spiele-Emulatoren gegeben hatte, dauerte es nicht lange, bis die ersten Emulatoren im App Store die Charts stürmten, allen voran der Game Boy-Emulator iGBA. Es war jedoch ein kurzes Gastspiel, so entfernte Apple nach dem Release die App aus dem App Store. Schnell gab es das Gerücht, dass Apple keine klassischen Emulatoren, die Spiele-ROMs laden können, im App Store sehen will und womöglich sogar Angst vor Nintendo hat. Nun gibt Apple Details für die Gründe des Rauswurfs.

Urheberrechtsverletzung führte zum Rauswurf

Wie wir bereits berichtet haben, ist der Großteil von iGBA nicht das kreative Produkt von dem zugehörigen Entwickler Mattia La Spina. So handelt es sich bei iGBA im Grunde um eine Kopie von GBA4iOS, verfeinert mit Werbung und anderen Zusätzen. Deswegen beschwerte sich der Entwickler des Originals, Riley Testut, dass er für die Veröffentlichung im App Store keine Erlaubnis gegeben hatte.

GBA4iOS war ein sehr beliebter Emulator für iOS-Geräte, mit dem man Game Boy Advance- und Game Boy Color-Spiele auf iPhones oder iPads spielen konnte. Die App nutzte eine Lücke in den iOS-Betriebssystemen, um die Installation ohne Jailbreak zu ermöglichen, indem sie als Unternehmens-App zertifiziert wurde. Mit der Zeit hat Apple jedoch die Sicherheitsmaßnahmen in iOS verschärft, wodurch die Installation und Nutzung von GBA4iOS schwieriger wurde. Daher ist der Emulator nicht mehr so leicht zugänglich oder funktional wie früher. Mit der Öffnung des App Store für Retro-Games-Emulatoren gab es jedoch ein kurzes Wiedersehen in Form von iGBA.

Die von Testut geäußerten Beanstandungen verstoßen natürlich gegen Apples Richtlinien, wie das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber MacRumors bestätigt. Apple erklärt, dass die Funktionalität einer Emulator-App zwar zunächst genehmigt wurde, die App aber aus dem App Store entfernt wurde, weil sich später herausgestellt hat, dass sie die Arbeit eines anderen Entwicklers kopiert. Apple nennt zwar in der Stellungnahme keine Namen, aber wir können uns sicher sein, dass sich das Unternehmen auf iGBA bezieht.

Alles in allem hat es den Anschein, dass iGBA nur deshalb aus dem App Store entfernt wurde, weil die App eine Kopie von GBA4iOS war, und nicht, weil es Bedenken wegen Piraterie gab, weil die Benutzer jedes aus dem Internet heruntergeladene ROM laden konnten.

