Nach der jüngsten Anpassung der App Store-Prüfungsrichtlinien durch Apple haben nun auch Spiele-Emulatoren ihren Einzug in die Plattform gehalten und bieten den Nutzern die Möglichkeit, klassische Spiele auf modernen Apple-Geräten zu erleben.

C64 und Game Boy Emulatoren im App Store

Etwas mehr als eine Woche nach der entscheidenden Änderung der Apple-Richtlinien hat der App Store die ersten Spiele-Emulatoren begrüßt. Hintergrund dieser Neuerung ist eine Änderung der Richtlinie 4.7, die bisher die Einreichung von Emulatoren für klassische Spiele für iOS- und iPadOS-Geräte untersagte. Die überarbeitete Richtlinie besagt, dass Apps nun mit „Software arbeiten können, die nicht in die Binärdatei eingebettet ist“, und öffnet damit die Türen für Retro-Emulatoren, die Spiele-Roms verarbeiten.

Zu den ersten Anbietern gehört Emu64 XL, ein Commodore 64-Emulator. Er funktioniert ab iOS 11 bzw. iPadOS 11 und auf M1-Macs mit macOS 11.0 oder höher. Sogar mit der Vision Pro kann die Welt des C64 wiederaufgelebt werden. Emu64 XL wurde von Raffaele Amuso entwickelt und verarbeitet .T64- und .D64-Dateien.

iGBA, ein Game Boy Advance- und Gameboy Color-Emulator von Mattia La Spina, bringt geliebte Game Boy-Klassiker mit umfangreichen Anpassungsoptionen zurück. Der Emulator ist kompatibel mit iPhones und iPads (iOS 12 oder höher) sowie mit M1-Macs und der Apple Vision Pro.

Es werden zeitnah einige weitere Emulatoren den Weg in den App Store finden, da Apple derzeit wahrscheinlich die nächsten Apps freischaltet. Laut Apples Regeländerungen müssen sich auch Emulatoren an die allgemeinen App Store-Richtlinien halten, einschließlich der Hinzufügung von Möglichkeiten zum Filtern anstößiger Inhalte, der Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien und der Nichtweitergabe von Daten oder Datenschutzberechtigungen an andere Software. Aufgrund der Beschaffenheit von Emulatoren ist es jedoch schwierig festzustellen, wie einige der Regeln von Apple überhaupt durchgesetzt werden können.

An dieser Stelle noch ein Download-Tipp: Auch wenn es sich bei ScummVM um keinen Emulator (sondern ein Interpreter) handelt, ermöglicht die ebenfalls vor kurzem im App Store erschienene App, die Ausführung vieler klassischer Spiele. ScummVM ist eine Open-Source-Software, die darauf ausgelegt ist, klassische Grafik-Adventure-Spiele auf modernen Betriebssystemen lauffähig zu machen. Die Software interpretiert den Originalspielcode neu und ermöglicht es so, Spiele, die für ältere Plattformen entwickelt wurden, auf aktuellen Geräten zu spielen. Unterstützt werden unter anderem The Secret of Monkey Island, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Day of the Tentacle und viele mehr.

