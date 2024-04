Bayer 04 Leverkusen hat am heutigen Sonntag (14. April 2024) den ersten Matchball, um die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte klarzumachen. Die Partie beginnt um 17:30 Uhr und ihr könnt live auf DAZN mitfiebern. Erstmals seit der Saison 2011/12 kann es in der Bundesliga wieder einen anderen Titelträger als die Bayern geben. Für diesen außergewöhnlichen Tag hat DAZN seine Voberichterstattung erweitert und startet bereits ab 16:30 Uhr.

Live auf DAZN: Wird Bayer 04 Leverkusen heute erstmals deutscher Meister?

Die Meisterschaftsentscheidung und das heutige Spiel zwischen Leverkusen und Bremen könnt ihr nur auf DAZN mitverfolgen. Die Mannschaft von Xabi Alonso steht mit großenVorsprung an der Tabellenspitze und könnte mit einem Sieg gegen Bremen, unabhängig den Titel festmachen. Gleichzeitig befindet sich die Werkself auch noch im Rennen um den DFB-Pokal und die UEFA Europa League.

Am Sonntag werden Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong und Co. ab 17:30 Uhr alles geben, um die Meisterschale zum allerersten Mal nach Leverkusen zu holen. Außerdem muss Schlusslicht SV Darmstadt 98 heute um 15:30 Uhr daheim gegen den SC Freiburg ran.

Nächste Woche geht es mit der UEFA Champions League weiter

Nach der Fußballs-Bundesliga ist vor der UEFA Champions League. Dazu gibt es nächste Woche nur live auf DAZN die besten Teams in Europa in den Viertelfinal-Rückspielen der UEFA Champions League mit dem entscheidenden Duell zwischen Bayern München und Arsenal am 17. April um 21:00 Uhr und den Partien zwischen dem amtierenden Champion Manchester City und Real Madrid sowie dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain.

Und ab der Saison 2024/25 erleben Fans dann sogar noch mehr UEFA Champions League nur auf DAZN. Dann sind es insgesamt 186 von 203 möglichen Spielen pro Saison und damit 65 mehr als derzeit.

-> Hier geht es direkt zum DAZN Angebot

