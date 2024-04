Apple hat die Richtlinien für seinen App Store erneut angepasst. Ganz freiwillig dürften die Änderungen nicht vorgenommen worden sein. Vielmehr passt der Hersteller aus Cupertino die Bedingungen an, um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen und sich ggfs. in Änderungen Regionen vor Untersuchungen zu schützen. Mit den jüngsten Änderungen ermöglicht Apple Retro-Spiele-Emulatoren und zudem dürfen Musik-Streaming-Apps, wie z.B. Spotify, externe Links zu einer Website mit Informationen zu alternativen Kaufmöglichkeiten enthalten. Während Retro-Spiele-Emulatoren weltweit ermöglicht werden, gelten die Musik-Änderungen nur in den EU.

Apple App Store erlaubt Retro-Spiele-Emulatoren

Apple hat seine App Store Richtlinien angepasst und auch Spiele von Retro-Spielekonsolen-Emulator-Apps zur Liste zulässiger Software hinzugefügt. Richtlinie 4.7 erlaubt HTML5 Mini-Apps & Mini-Spiele, Streaming-Spiele, Chatbots, Plug-ins und neuerdings auch Emulatoren anzubieten. Es heißt

Apps bieten möglicherweise bestimmte Software an, die nicht in die Binärdatei eingebettet ist, insbesondere HTML5-Mini-Apps und Minispiele, Streaming-Spiele, Chatbots und Plug-Ins. Darüber hinaus können Retro-Spielekonsolen-Emulator-Apps den Download von Spielen anbieten. Sie sind für die gesamte in Ihrer App angebotene Software verantwortlich, einschließlich der Gewährleistung, dass diese Software diesen Richtlinien und allen geltenden Gesetzen entspricht.

Musik-Apps ermöglichen externe Links

Die zweite Anpassungen betrifft Musik-Streaming-Apps im Apple App Store. Diese dürfen innerhalb der EU Links zu einer externen Website mit Informationen zu alternativen Kaufmöglichkeiten enthalten.

Apple schreibt

Berechtigungen für Musik-Streaming-Dienste: Musik-Streaming-Apps in bestimmten Regionen können Berechtigungen für Musik-Streaming-Dienste nutzen, um einen Link (in Form einer Kaufschaltfläche) zur Website des Entwicklers einzubinden, der Benutzer über andere Möglichkeiten zum Kauf digitaler Musikinhalte oder -dienste informiert. Diese Berechtigungen ermöglichen es Entwicklern von Musik-Streaming-Apps auch, Benutzer zur Angabe ihrer E-Mail-Adresse einzuladen, um ihnen ausdrücklich einen Link zur Website des Entwicklers zu senden, über den sie digitale Musikinhalte oder -dienste kaufen können.

