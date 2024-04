Es ist schon lange her, dass Apple ein neues iPad Modell angekündigt hat. Im Oktober 2022 hatte der Hersteller aus Cupertino das iPad (10. Generation) sowie das iPad Pro mit M2 Chip auf den Markt gebracht. Seitdem wurde kein weiteres iPad angekündigt. Nun scheint es allerdings, dass zeitnah neue Modelle angekündigt wurde. Vorab sind nun weitere bislang unbekannt iPads in einer offiziellen Datenbank aufgetaucht.

Zwei weitere neue iPads in offiziellen Datenbank aufgetaucht

Erst kürzlich haben wir über zwei iPads berichtet, die in der Datenbank der indischen Zulassungsbehörde aufgetaucht sind. Nun wurden zwei weitere iPads entdeckt.

So macht MySmartPrice auf zwei bislang unbekannte iPads mit den Modellnummern A2898 und A2899 aufmerksam, die in der Datenbank des Bureau of Indian Standards (BIS) eingetragen sind. Diese gesellen sich zu den kürzlich bekannt gewordenen Modellen mit den Modellnummern A2836 und A2837. Alle vier Modellnummern korrelieren nicht mit bestehenden Apple-Geräten.

Es wird gemutmaßt, dass Apple im Mai ein iPad Air und iPad Pro – jeweils in zwei Displaygrößen – ankündigen wird. Die vier Modellnummern könnten genau diese Modelle abbilden.

