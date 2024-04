Eine kürzlich erfolgte Registrierung in der indischen BIS-Zertifizierungsdatenbank führt ein neues iPad mit der Kennung „A2386“ auf, was die erste Aktualisierung dieser Art seit achtzehn Monaten darstellt. Der Eintrag wurde zunächst von 91mobiles gemeldet und deutet auf eine mögliche Markteinführung neuer iPad Pro oder iPad Air Modelle hin. Passend zu dem Datenbankeintrag gab es in den letzten Wochen mehrere Hinweise auf einen Release der neuen iPads in diesem Monat.

Neues iPad zeigt sich in Datenbank

Zu welchem neuen iPad die Kennung „A2386″ gehört, ist nicht ersichtlich. Wir können jedoch damit rechnen, dass Apple gleichzeitig das iPad Pro und iPad Air aktualisieren wird. Es wird erwartet, dass die kommenden iPads mehrere bedeutende Upgrades aufweisen werden.

Gerüchten zufolge soll die iPad Pro Reihe eine Designüberarbeitung erhalten, bei der OLED-Displays für mehr Helligkeit und Kontrast zum Einsatz kommen. Eine Änderung des Gehäuses wird wahrscheinlich mit den neuen Displays einhergehen, um ein dünneres und schlankeres Aussehen zu erreichen. Auch die Verlegung der Face ID Kamera an den Rand des Querformats bedeutet eine Designänderung, ähnlich wie es bereits beim aktuellen iPad umgesetzt wird.

Gestärkt mit dem M3 Chip soll das Tablet noch mehr zum Profi-Werkzeug werden, was sich auch im Zubehör widerspiegelt. Es wird erwartet, dass das neue Magic Keyboard eine Aluminiumbasis und ein größeres Trackpad haben wird, um ein MacBook-ähnliches Erlebnis zu schaffen. Der Apple Pencil 3 könnte eine Funktion für Druckgesten einführen, die dem Nutzer mehr kontextbezogene Kontrolle ermöglicht.

Das Display-Upgrade beim iPad Pro wird aller Voraussicht auch einen Sprung im Preis mit sich bringen. Um einen möglichen Unmut über die Preisanstiege bei den neuen iPad Pro Modellen zu mildern, wird Apple laut aktuellen Gerüchten ein 12,9 Zoll iPad Air als günstigere Alternative zum iPad Pro positionieren. Der neue Formfaktor entspricht der Bildschirmgröße des High-End iPad Pro. Diese Verschiebung würde bedeuten, dass Apple seine Strategie aus der iPhone Serie adaptiert, bei der größere Bildschirme auch in den günstigeren Modellen eingeführt werden.

Die Gerüchteküche sagt für das iPad Air auch ein umfassendes Redesign des Kameramoduls voraus. Die neue, vertikal ausgerichtete Kameraausbuchtung, die sowohl die Kamera als auch den Blitz umfasst, unterscheidet sich deutlich vom bisherigen kreisförmigen Design. Obwohl die genauen Details zur Kamera-Hardware nicht bekannt sind, lässt der größere Kamerabuckel auf Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell schließen.

