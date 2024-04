Es git Neuigkeiten vom Spionage-Thriller „Argylle“. Nachdem dieser Anfang Februar in den Kinos angelaufen ist, hat sich Apple TV+ Start auf der Video-Streaming-Plattform geäußert. Am 12. April 2024 feiert der Apple Original-Film seine Premiere auf Apple TV+.

Spionage-Thriller „Argylle“ startet am 12. April 2024 auf Apple TV+

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass Matthew Vaughns Actionkomödie „Argylle“ ab Freitag, dem 12. April, sein weltweites Streaming-Debüt auf Apple TV+ geben wird.

Im Vorgriff auf das Streaming-Debüt von „Argylle“ haben die K-Pop-Superstars THE BOYZ „Electric Energy“, den von Ariana Debose angeführten Hit aus dem Film, neu interpretiert. Der Soundtrack und die Single-Veröffentlichung von „Electric Energy (Reimagination)“ von THE BOYZ sind auf allen Musik-Streaming-Plattformen (u.a. Apple Music) verfügbar. Ursprünglich geschrieben von Gary Barlow, Stuart Price, Matthew Vaughn und Lorne Balfe für Vaughns messerscharfen, realitätsnahen Spionagethriller, erfährt der Song eine bemerkenswerte Transformation, als er von Price in Zusammenarbeit mit Balfe für Platoon produziert wurde.

Kurzbeschreibung des Films

Worum geht es in dem Apple Original Film? Elly Conway, gespielt von Bryce Dallas Howard, ist die zurückgezogen lebende, katzenliebende Autorin einer Reihe von Bestseller-Spionageromanen über den unglaublich glamourösen Geheimagenten Argylle (Henry Cavill), der auf der Mission ist, ein schändliches Spionagesyndikat aufzudecken. Als Elly mithilfe des katzenhassenden echten Spions Aidan (Sam Rockwell) herausfindet, dass ihre Geschichte die Handlungen einer echten Spionageorganisation widerspiegelt, kommt es zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel. Um den Attentätern des Syndikats immer einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig daran zu arbeiten, eine globale Krise zu verhindern, finden sich diese beiden unwahrscheinlichen Verschwörer – begleitet von Alfie, der Katze – in einer ganz eigenen Abenteuergeschichte wieder.

Nachdem der Film in den Kinos lief und auch schon als Kauf- und Leihfilm gestartet ist, ist dieser in Kürze auch auf dem Video-Streaming-Portal Apple TV+ verfügbar.

