Seit längerem wird gemutmaßt, dass Apple im Frühjahr 2024 ein neues iPad Pro und iPad Air ankündigen und auf den Markt bringen wird. Nachdem es zuletzt März oder April hieß, scheint sich Apple nun auf den Monat Mai verständigt zu haben.

Neues iPad Pro & iPad Air sollen im Mai angekündigt werden

Apple arbeitet an einem neuen iPad Pro und iPad Air, daran zweifelt vermutlich niemand. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Hersteller die neuen Modell ankündigen wird. Am heutigen Tag passt Mark Gurman von Bloomberg seine Erwartungen an die Zeitraum der Vorstellung neuer iPads an.

Bis dato ging Gurman davon aus, dass Apple im März oder April das neue iPad Pro und iPad Air präsentieren wird. Dieser Zeitplan wurden nun allerdings etwas nach hinten geschoben.

Glaubt man den Informationen von Gurman, so fahren Apples Zulieferer derzeit die Produktion der neuen iPads hoch. Die Verzögerungen sollen zum einen in der komplexen Fertigung und zum anderen in der Fertigstellung der Software gelegen haben.

Gerüchten zufolge wird Apple beim iPad Pro auf ein OLED-Display, M3-Chip und Designanpassungen setzen. Zudem ist ein neuer Pencil und ein neues Magic Keyboard im Gespräch. Das iPad Air soll erstmals in zwei unterschiedlichen Größen (10,9 Zoll und 12,9 Zoll), M2-Chip und weiteren Verbesserungen auf den Markt kommen.

