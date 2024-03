Apple hat Berichten zufolge die Markteinführung seines ersten faltbaren iPhone auf das Jahr 2027 verschoben. Alpha Biz zufolge verzögert sich das ehrgeizige Projekt aufgrund von Problemen bei der Beschaffung von faltbaren Displays in der gewünschten Qualität.

Ein langer Weg zum faltbaren iPhone

Ein faltbares iPhone ist in der Gerüchteküche zu einem Dauerbrenner geworden. Dabei hieß es zuletzt bei The Information, dass sich Apple erst in der Anfangsphase der Entwicklung zweier faltbarer Smartphones befindet. Laut den vorliegenden Informationen lassen sich die beiden iPhone-Prototypen in der Breite wie eine Muschel falten.

Kürzlich behauptete Samsung Securities, dass das erste faltbare iPhone von Apple ein 6 Zoll Außendisplay und ein 8 Zoll Hauptdisplay haben wird. Die koreanische Zeitschrift The Elec berichtete hingegen letzten Monat, dass Apple auch die Einführung eines 7 bis 8 Zoll Geräts in Betracht zieht, welches das 8,3 Zoll iPad mini ersetzen könnte.

Im Februar behauptete ein Gerücht aus China sogar, dass Apple die Entwicklung eines faltbaren Geräts eingestellt hat, nachdem die Displays der Zulieferer die strengen Teststandards des Unternehmens nicht bestanden haben.

Angebliche Verschiebung in das erste Quartal 2027

Laut der koreanischen Zeitung Alpha Biz sagten höhere Stellen bei Apple, dass der Start des faltbaren iPhone vom vierten Quartal 2026 auf das erste Quartal 2027 verschoben wurde, nachdem die Vorbereitungen für verschiedene Punkte, einschließlich der Lieferung des faltbaren Displays, berücksichtigt wurden. Zudem heißt es in dem Bericht, dass Apple eine interne Personalanpassung vorgenommen hat. Mitarbeiter, die zuvor am Vision Pro Headset gearbeitet haben, wurden angeblich stattdessen zur Arbeit an faltbaren Geräten abgestellt.

Apple hat seine Arbeit in diesem Bereich offensichtlich gut geheim gehalten, da bisherige Berichte über ein faltbares iPhone vornehmlich Spekulationen statt nachweisbare Fakten enthalten – auch der Bericht von Alpha Biz macht da keine Ausnahme. Es wäre keine Überraschung, wenn einige Vision Pro Ingenieure von einem Produkt, das bereits auf dem Markt ist, zu einem anderen, das sich noch in der Entwicklung befindet, versetzt würden. Insbesondere ergibt es durchaus Sinn, diejenigen zu versetzen, die in der Lage sind, Probleme zu lösen, die während der Design-, Prototyping- und Vorproduktionsphase auftreten.

Was Termine betrifft, sind sie weitgehend spekulativ. Apple wird, wie üblich, neue Produkte erst dann einführen, wenn das Unternehmen überzeugt ist, die Herausforderungen neuer Produktkategorien gemeistert zu haben. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise darauf, dass ein Termin tatsächlich festgelegt wurde.

