Die Gerüchte, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet sind alles andere als neu und begleiten uns schon seit ein paar Jahren. Ehrlicherweise wäre es auch naiv vom Hersteller aus Cupertino, sich nicht mit der Materie auseinanderzusetzen. Ob man schlussendlich ein entsprechendes Gerät auf den Markt bringen wird, sei mal dahingestellt. Aber zumindest sollte man erwarten, dass Apple die Technologie erforscht. Nun gibt es neue Appetithäppchen zu dem Thema und es heißt, dass Apple Prototypen von mindestens zwei faltbaren iPhone-Modellen entwickelt.

Apple arbeitet weiterhin am faltbaren iPhone

Die für gewöhnlich gut vernetzten Kollegen von The Information berufen sich auf „mit der Materie vertraute Personen“ und berichten, dass Apple derzeit zwei iPhone-Prototypen erforscht, die sich wie eine Muschel falten lassen. Es heißt, dass sich die Geräte in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und nicht in den Jahren 2024 oder 2025 in die Massenproduktion gehen. Dies wiederum impliziert, dass frühestens im Jahr 2026 mit einer Ankündigung eines faltbaren iPhones zu rechnen ist.

Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass sich der Hersteller an mindestens einen Lieferanten in Asien gewandt hat, um Komponenten für zwei faltbare iPhone-Modelle in verschiedenen Größen zu erhalten.

Wie eingangs erwähnt, keimten die Gerüchte zu einem faltbaren iPhone in den letzten Jahren immer mal wieder auf. Neben einem faltbaren iPhone war auch immer mal wieder von einem faltbaren iPad mini zu lesen. Früher oder später könnten entsprechende Geräten in den Handel gelangen, dies dürfte allerdings weder heute noch morgen der Fall sein.

