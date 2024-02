Auch wenn die kommende iPhone 16 Familie noch nicht am Horizont zu sehen ist, tauchen dieser Tage vermehrt Gerüchte zu den 2024er Modellen auf. Nachdem wir euch kürzlich frische Informationen zum Kameradesign der Non-Pro-Modelle geliefert haben, geht es nun mit dem Akku weiter. Mindestens zwei Modelle sollen einen größeren Akku spendiert bekommen, während mindestens ein Modell einen Rückschritt bei der Akku-Kapazität erleben soll.

Leaker Majin Bu hat sich in der Vergangenheit immer mal wieder als zuverlässige Quelle für iPhone-Gerüchte entpuppt. Auch wenn der Leaker mit seinen Prognosen nicht immer richtig lag, traf er regelmäßig ins Schwarze.

Im Laufe des heutigen Tages hat er sich zur Akku-Kapazität der kommenden iPhone 16 Familie geäußert, zumindest zu drei Modellen. Glaubt man den den Informationen, die der Leaker zugesteckt bekommen hat, wird das neue iPhone 16 einen 3.561mAh Akku besitzen, während Apple beim iPhone 16 Plus einen 4.006mAh Akku verbauen wird. Die Kapazität des iPhone 16 Pro Max Akkus soll bei 4.676 mAh liegen. Weiter heißt es, dass das iPhone 16 Pro Max nicht über einen L-förmigen Akkus, sondern über einen rechteckigen Akku verfügen wird. Zum iPhone 16 Pro hält er keine Informationen bereit.

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 7, 2024