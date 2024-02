Früher oder später wird Apple sicherlich ein faltbares Gerät auf den Markt bringt. Ein aktuelles Gerücht gesagt, dass der Hersteller aus Cupertino im Jahr 2026 ein entsprechendes Gerät als Ersatz für das iPad mini präsentieren könnte.

Gerücht: Apple bringt 2026 ein faltbares Gerät als Ersatz für das iPad mini auf den Markt

Es gibt bereits vereinzelte Hersteller, die faltbare Smartphone in den Verkaufsregalen stehen haben. Apple ist bei diesem Thema etwas zurückhaltender und hat bis dato kein solches Gerät auf dem Markt. Wir gehen allerdings davon aus, dass Apple mittelfristig ein faltbares Gerät in sein Portfolio aufnehmen wird.

Nun meldet sich The Elec (via Macrumors) zu Wort und berichtet, dass Apple an einem faltbaren Produkt arbeitet und eine Markteinführung ab 2026 erwägt. Dieses soll zwischen 7 Zoll und 8 Zoll groß sein und es könnte das iPad mini ablösen. Allerdings hieß es zuletzt auch, dass Apple an einem iPad mini mit OLED-Display arbeitet, so dass weiterhin in den Sternen steht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.

In der Vergangenheit hieß es bereits, dass Samsung Display und LG Display seit letzten Jahr faltbare 7 Zoll und 8 Zoll Displays an Apple zu Testzwecken schicken. Allerdings soll Samsung bei der Herstellung entsprechender Displays aktiver sein und so zum Hauptlieferant für Apple werden könnte.

Neben einem 7 Zoll bis 8 Zoll großen Produkt mit faltbarem Display soll Apple auch an einem faltbaren 20,5 Zoll Produkt arbeiten. Wir immer gilt, dass Apple Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind. Hinter den Kulissen arbeitet Apple sicherlich an einer Vielzahl neuer Produkt. Schlussendlich müssen wir allerdings bis zu Ankündigung warten, um zu erfahren, welche Produkte tatsächlich auf den Markt kommen.

